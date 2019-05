Rubriche



Orologi economici ma alla moda, ecco i modelli da acquistare

mercoledì, 22 maggio 2019, 10:17

L'orologio è uno di quegli accessori ai quali non si può mai rinunciare, in qualsiasi momento. Ecco perché sul mercato esistono diverse soluzioni che portano verso orologi economici alla moda che sono garanzia di successo in qualsiasi momento della giornata. Ma quali sono i modelli da acquistare? Vediamo insieme qualche modello diviso per marca.

Casio

La Casio è una delle quattro più importanti aziende giapponesi per la produzione di orologi da polso, leader mondiale nel campo degli orologi digitali a cristalli liquidi e attiva anche nella produzione a lancette. Anche se l'azienda fu fondata nel 1946, il suo più grande sviluppo si ebbe nel 1983 con l'entrata prepotente nel mercato del primo orologio digitale della serie G-Shock e, successivamente, nel '98 quando fu lanciata la serie PRO-TREK.

Le linee di prodotti di questa azienda sono ben noti per il loro design sportivo, innovativo, per i meccanismi che garantiscono elevata precisione nello scandire il tempo, e per i prezzi sicuramente alla portata di tutti. Gli orologi Casio vengono suddivisi in serie e ognuna ha caratteristiche particolari. Le più famose sono la serie G-Shock, PRO-TREK, la Baby-G, EDIFICE, e altre. Si tratta di orologi che si contraddistinguono per la tecnologia, la buona manifattura, il prezzo e la bellezza ed unicità dei prodotti.

Festina

Altro marchio molto importante è Festina. Nata in svizzera nel 1902 e acquisita poi dall'imprenditore Miguel Rodriguez questa azienda non ha fatto altro che espandersi sempre di più, tant'è che è possibile trovare filiali sparse in tutto il mondo. Il punto forte del brand Festina è la straordinaria innovazione e l'ottimo rapporto qualità prezzo. Di sicuro una delle poche aziende nel mercato dell'orologeria che ha saputo vedere lontano tanto da essere diventata un punto di riferimento per la nicchia orologi economici alla moda.

Fossil

Fondata nel 1984 dai fratelli Kartsotis, Fossil è uno dei più giovani marchi di orologi che offre una vasta gamma di prodotti per i clienti di tutto il mondo. Gli orologi Fossil si rifanno alla moda anni 50 e lo stile vintage che li caratterizza, li ha fatti emergere e distinguere all'interno del settore dell'orologeria italiana.

Ben noti per il loro design innovativo e alla moda. La società è il produttore di orologi scelto da molti altri grandi marchi come Adidas, Emporio Armani. Le collezioni del marchio Fossil comprendono sia modelli sportivi che quelli più eleganti, ma entrambi presentano il medesimo comune denominatore: lo stile vintage che ha reso famose le linee di questo marchio.

Timex

Altro marchio molto importante che produce orologi sempre alla moda è Timex, che introduce il primo orologio da polso nel 1950 facendo scaturire enorme stupore per l'estrema resistenza dei suoi prodotti.Da quell'annata la scalata verso la vetta dell'olimpo delle migliori marche di orologi è stata piuttosto rapida tanto che un orologio su 3 venduto nel mondo è marchiato Timex. L'azienda vanta numerose linee caratterizzate da notevole tecnologia e prezzi bassi.

Questi, quindi, i marchi che offrono prodotti di qualità a prezzi contenuti, adatti così ad ogni occasione. E voi a quale di questi brand siete particolarmente legati?