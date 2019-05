Rubriche : lettere alla gazzetta



Pellati: "Meglio Radio Radicale che il carrozzone Rai"

giovedì, 2 maggio 2019, 21:07

di francesco pellati

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da Francesco Pellati, ex coordinatore regionale della Lega, a proposito del Cecco a cena apparso sulla Gazzetta di Lucca e riguardante Radio Radicale:

Caro direttore,

una volta tanto dissento dalle tue riflessioni: non concordo sulla inutilità di Radio Radicale e sui costi per la sua sopravvivenza.

Conosci la mia appartenenza politica, lontana da gran parte dei temi radicali, tuttavia devo dirti che da decenni, quando posso, ascolto la rassegna stampa mattutina di Massimo Bordin (purtroppo passato di recente a miglior vita), ascolto le dirette dal Parlamento, dai congressi di partiti, sindacati, Confindustria, i dibattiti scientifici, le surreali udienze processuali e via dicendo: cronache neutre, cioè fatte in assenza di qualsiasi commento, asettiche.

Quanto sopra al netto di alcune, non tutte, proposte stravaganti dei radicali italiani nelle loro variegate e labirintiche espressioni politiche di cui certamente Radio Radicale è megafono.

E fatalmente paragono l'efficienza e la terzietà di Radio Radicale con il carrozzone RAI, costoso e sovvenzionato, elefantiaco potere mediatico peraltro orientato a sinistra.

Per dirti: il canone RAI è diventato una tassa cui nessuno può sottrarsi, i ricavi RAI (bilancio 2017) sono stati € 2.400 milioni, di cui oltre il 70% da canone obbligatorio, cioè soldi nostri (Radio Radicale ci costa € 8 milioni!), con un peso del personale di € 900 milioni. Per dirti: Fabio Fazio, da solo, costa come un centinaio di dipendenti "comuni" e più di un quarto del contributo statale a Radio Radicale e sulla sua terzietà nutro seri dubbi. Per non parlare di RAI 3 e di RAI News. Per non parlare della funzione pubblica e culturale che la radio/TV di stato dovrebbe avere e non ha: un minotauro che segue le TV commerciali di basso ed esotico contenuto, con rare e discutibili produzioni proprie (Gomorra del prode Saviano) e costanti acquisti di produzioni altrui il più delle volte straniere, senza ricadute economiche in Italia.

Fino ad oggi Radio Radicale ha sostituito, a costo comparativamente modesto e con incomparabile efficienza, il servizio pubblico che la RAI non fa, dopo aver provato a farlo qualche anno fa con risultati molto negativi.

Secondo me e con tutto il rispetto per le tue opinioni, negare 8 milioni a Radio Radicale vuol dire privare chi ne ha interesse di una fonte informativa che svolge molto più del carrozzone RAI il compito essenziale di far "conoscere per deliberare" motto che i radicali hanno fatto proprio ma che è di Luigi Einaudi.

Sei una voce libera che concorri a "conoscere per deliberare" pur non essendo radicale, non negare pari libertà ad altri (al netto di molti dei loro incomprensibili asserti: nessuno è perfetto!).