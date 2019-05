Rubriche



Perché è importante creare calendari personalizzati

mercoledì, 22 maggio 2019, 10:23

Tra gli strumenti di marketing che possono essere sfruttati con successo dalle aziende anche nell'era del digitale, i calendari personalizzati conservano una notevole importanza, e risultano decisamente gettonati. Tuttavia, per essere certi che essi raggiungano lo scopo per cui sono distribuiti - pubblicità e promozione - è essenziale prestare attenzione ed evitare errori anche pericolosi. Questi gadget possono essere distribuiti dalle imprese non solo ai propri dipendenti, ma anche ai propri clienti. I calendari possono essere utilizzati come promemoria in una grande varietà di circostanze: per ricordarsi di una riunione di lavoro o di un appuntamento in banca, di una visita dal dentista o del compleanno di un amico, di una bolletta che deve essere pagata o di molte altre scadenze.

A chi rivolgersi per realizzare i calendari personalizzati

A differenza di quello che accadeva in passato, per creare i calendari personalizzati non si è costretti ad affidarsi a una copisteria locale, dal momento che tutte le procedure possono essere svolte online, per di più a prezzi più vantaggiosi. Uno dei motivi per i quali conviene scegliere le tipografie online, infatti, riguarda la convenienza delle tariffe, che non compromette in alcun modo la qualità dei servizi offerti. Quando si decide di ordinare un certo numero di calendari, è possibile stabilire tutte le peculiarità dei prodotti, dalla grafica ai contenuti, senza che sia necessario avere competenze specifiche a livello informatico o dal punto di vista grafico.

Guida alla scelta della tipografia

Appurata la convenienza di preferire una tipografia online rispetto a una copisteria locale, si pone il problema di come individuare il portale migliore per le proprie esigenze. Non è detto, infatti, che tutti i servizi a disposizione su Internet siano sinonimo di qualità. Per andare sul sicuro può essere utile leggere le recensioni degli utenti, così da orientarsi con più facilità nel mare magnum delle proposte diffuse in Rete. Gli aspetti su cui si può intervenire sono molteplici: per esempio, la finitura della copertina e l'orientamento, che può essere orizzontale o verticale, ma anche il numero di fogli e il tipo di carta, senza dimenticare il formato. Si può scegliere, inoltre, di richiedere il retro in cartoncino e il tipo di lavorazione per la rilegatura.

Il numero minimo di copie

Uno degli aspetti che ci si deve preoccupare di monitorare è quello relativo al numero minimo di copie. Se è vero che numerose tipografie permettono di stampare calendari personalizzati, è altrettanto vero che non tutte consentono di ordinare poche copie. Ecco, quindi, che occorre verificare che il portale a cui ci si rivolge non preveda una soglia minima di copie da acquistare.

Come personalizzare la grafica

Anche chi non è esperto di grafica può riuscire a personalizzare i colori e i contenuti del proprio calendario grazie agli strumenti online che vengono messi a disposizione dalle tipografie del web. Grazie a questa possibilità, che è del tutto gratuita, si ha l'opportunità di selezionare i testi, le fotografie, i loghi, l'impaginazione e ogni altro aspetto a cui si è interessati. In più, è possibile ingrandire gli spazi e i numeri in corrispondenza di particolari giorni della settimana. Non ci sono limiti alle opzioni di personalizzazione, anche perché gli strumenti di progettazione possono essere utilizzati facilmente da chiunque, senza difficoltà.

Le spese di spedizione

I prezzi delle tipografie online sono in genere bassi, ma è opportuno monitorare le spese di spedizione, che in molti casi offrono il vero margine di guadagno ai portali del settore. Per evitare di ritrovarsi a dover fare i conti con spese di spedizione troppo alte, occorre appurare in anticipo a quanto ammontino: a quel punto, sarà possibile capire se sia più conveniente ricorrere a una tipografia locale o affidarsi comunque alla Rete.