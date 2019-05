Rubriche : l'ago puntura



Solidarietà a Matteo Salvini

lunedì, 20 maggio 2019, 20:17

di flavia favilla

Solidarietà a Matteo Salvini che, come Ministro dello stato italiano e politico uscito vincente dalle ultime tornate elettorali, è quotidianamente oltraggiato, deriso, minacciato, additato come fomentatore di odio e comportamenti sovversivi tali da richiamare, senza alcuna logica, scellerati e vergognosi periodi della nostra storia come il fascismo e il nazismo.

Matteo Salvini è un esponente di un partito che si è distinto rispetto alle altre forze che ci hanno governato negli anni 2011-2018. Al pari di tutti i politici risultati vincenti nel nostro paese merita pertanto ed innanzitutto rispetto e la sacrosanta facoltà di governare secondo i principi del proprio programma elettorale.

Non si capisce come sia possibile consentire che una decisione di un Ministro dello stato venga disattesa da un procuratore della repubblica in virtù di una discutibile voglia di accogliere lo straniero a favore delle cooperative e di tutti coloro che gestiscono l’accoglienza a scopo di lucro. Perché in tutti questi anni che si accolgono extracomunitari da ogni dove, non ho mai sentito parlare di ricconi radical chic che hanno messo a disposizione le proprie lussuose dimore per ospitarli, così come il Vaticano, salvo alcuni prescelti e accuratamente selezionati prima di varcare la soglia pontificia.

E ancora .. Non si capisce tutta questa solidarietà nei confronti dell’insegnante di una scuola di Palermo che ha accostato talune leggi disposte dal ministro Salvini a quelle razziali di Hitler. Secondo me non bastano due settimane di sospensione .. andrebbe proprio licenziata e mandata a fare altro perché non conosce la storia e spara a vanvera solo per fare propaganda elettorale tra le mura scolastiche, dove chi insegna dovrebbe invece essere super partes e limitarsi ad insegnare. I luoghi dove fare politica sono altri e al di fuori della scuola.

Altresì non sono comprensibili le minacce, le ingiurie e le offese che giornalmente vengono rivolte a Matteo Salvini senza che nessuno alzi un dito per punirne i fautori o quanto meno dimostrare un minimo di sdegno.

Concludo che per quanto mi riguarda domenica prossima andrò a votare e voterò per la Lega Nord perché mi sono rotta di quest’Italia troppo buonista secondo cui chi vive nell’illegalità e nell’abusivismo merita comprensione e aiuto, mentre chi segue le leggi e si comporta correttamente arriva sempre per ultimo o non arriva proprio.

Voto Salvini perché sono stanca di notizie di cronaca in cui giovani e meno giovani restano vittime della delinquenza e dell’atrocità perpetrate da extra comunitari di varie etnie giunti in Italia senza regole, lasciati liberi sul territorio senza controlli e impuniti per i reati commessi.

Salvini avrà il mio consenso perché sinora è stato l’unico politico coerente col suo programma elettorale, pertanto è giusto lasciarlo lavorare e se al prossimo giro non sarò soddisfatta dell’operato, allora sceglierò di votare per qualcun altro o di non votare per niente.

Ma questi attacchi ad personam e ad orologeria in vista delle elezioni di domenica sono quanto più di vergognoso possa accadere in un paese che si definisce civile e democratico.