Rubriche : lettere alla gazzetta



"Solidarietà all'insegnante sospesa a Palermo"

lunedì, 20 maggio 2019, 10:32

di daniela grossi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Daniela Grossi, presidente "La Città delle Donne", sul caso dell’insegnante sospesa per 15 giorni, a Palermo, dopo che i suoi alunni hanno accostato in diverse slide le leggi razziali al decreto sicurezza.



"Cosa sta succedendo a questo Paese? Cosa ci sta succedendo? Ce lo chiediamo da tempo e non riusciamo a trovare una risposta soddisfacente. Un’ondata di violenta insofferenza, disagio e cinismo ci ha investito: a nostro avviso il principale freno a questo dilagare si trova nella cultura. Nella scuola prima di tutto.

Da donne che vivono attivamente in una società in continuo mutamento siamo rimaste profondamente colpite da quanto è accaduto all’insegnante di Palermo, sospesa per aver lasciato liberi i suoi allievi di indagare e provare a capire la realtà in cui stanno crescendo. La scuola è il luogo del primo vero confronto delle ragazze e dei ragazzi con la società: per questo è necessario restituire alle istituzioni scolastiche e agli insegnanti la loro funzione essenziale, quella di preparare gli adulti di domani, far crescere in loro il pensiero critico, la coscienza civile e non quella di mero “parcheggio”, dove gli insegnanti sono considerati nè più nè meno come custodi di un gregge.



All’insegnante di Palermo va tutta la nostra solidarietà e vicinanza e chiediamo che venga al più presto rimessa al suo posto. La scuola merita di avere a disposizione strumenti e risorse che le consentano di realizzare i propri obiettivi primari, tra cui spiccano la lotta alle disuguaglianze e la promozione delle pari opportunità per tutte e tutti: per questo è ancora più grave che sia stata investita da questo clima di intolleranza. La sensazione di insicurezza, spesso infondata, che ne deriva rende le nostre comunità più fragili e deboli. Al contrario, invece di avallare estemporanee e gravissime censure, prestando orecchio a improbabili segnalazioni social, il ministro dell’Istruzione dovrebbe alzare la voce nel governo e chiedere per il suo dicastero l’attenzione e il sostegno economico che oggi è evidentemente più urgente che mai".