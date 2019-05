Rubriche



Teleriscaldamento: come funziona e come attivarlo

mercoledì, 29 maggio 2019, 11:38

Quando si parla di riscaldamento siamo soliti pensare ai classici sistemi convenzionale. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di teleriscaldamento come funziona e cos'è.

Cos'è il teleriscaldamento

Con il termine teleriscaldamento si intende il trasporto a distanza di calore ad uso riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Si tratta di un sistema semplice, pulito, economico e sicuro per climatizzare gli edifici, siano essi ad uso residenziale che destinati a servizi. Teleriscaldamento non indica tanto l'impiego di una particolare forma di energia in una centrale, quanto un sistema completo di produzione e distribuzione di calore, che può essere generato in modo efficiente, sfruttando differenti fonti energetiche, rinnovabili e non rinnovabili.

Con questo sistema la distribuzione di calore può essere diretta o indiretta. Nel primo caso, un unico circuito idraulico collega la centrale di produzione dell'energia termica con il corpo scaldante (termosifone o piastra) dell'utente. Viceversa, nel secondo caso, sono presenti due o più circuiti separati, mantenuti in contatto attraverso scambiatori di calore oppure, in alcuni casi limitati, attraverso un sistema di riscaldamento a miscelazione diretta. Il calore può essere generato attraverso centrali a caldaia Il calore può essere generato attraverso centrali a caldaia. Nella maggior parte dei casi, la centrale di produzione del calore produce contemporaneamente ed efficientemente anche energia elettrica, in cogenerazione, riducendo il consumo complessivo di combustibile e quindi l'impatto ambientale, rispetto alla produzione separata degli stessi due vettori.

I vantaggi del teleriscaldamento

Il teleriscaldamento permette di raggiungere livelli di rendimento complessivi molto elevati, garantendo ulteriori benefici sulla qualità dell'aria ambiente, grazie alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti (CO2) e di altri inquinanti (NOx, CO, polveri sottili). Quando il calore distribuito viene utilizzato anche per generare acqua fredda per raffrescare gli ambienti, sia in modalità "distribuita" che "centralizzata" (con rete di distribuzione "fredda" separata) si parla di trigenerazione, ovvero la generazione contemporanea di calore, frigorie ed energia elettrica.

Uno dei vantaggi principali del teleriscaldamento è che con esso si dice addio alle spese di acquisto, manutenzione e revisione della caldaia, nonché la verifica e pulizia e le spese di realizzazione delle canne fumarie, con evidenti benefici anche in termini di sicurezza L'assenza di combustione all'interno dell'edificio, semplifica anche gli interventi di installazione (riduzione ingombro impianti) e di manutenzione degli impianti tecnici.

Il servizio teleriscaldamento, si rivolge in particolare ai Condomini, ovvero alle utenze con riscaldamento centralizzato e alle nuove costruzioni o ristrutturazioni. In secondo luogo, la scelta del combustibile di alimentazione – al momento, in Italia il più diffuso risulta il gas naturale – viene effettuata a seconda della convenienza economica del momento e della sua disponibilità sul mercato. Non solo, è possibile tenere conto delle risorse peculiari delle aree dove il calore viene generato.

La manutenzione è decisamente limitata. Non utilizzare un combustibile direttamente, per alimentare il proprio impianto elimina molte problematiche, come l'accumulo di scorie, lo sporcarsi delle tubazioni e i guasti che, se non individuati in tempo, possono causare gravi danni alle strutture e alle persone.

Ed ora che avete scoperto tutto sul teleriscaldamento, come funziona e come si attiva, cosa ne pensate di un suo possibile utilizzo?