Trading automatico: di cosa si tratta?

martedì, 21 maggio 2019, 01:25

Chiunque si sia affacciato al mondo del trading online ha sentito parlare di trading automatico.

Sul web sono infatti presenti tantissime guide che spiegano come fare trading automatico andando ad indicare quali siano le caratteristiche di questo particolare tipo di trading e in che modo sia possibile metterlo in pratica.

Cerchiamo di capirne di più.

Un pilota automatico nel trading

Il trading automatico non è altro che un sistema di trading che permette di seguire in maniera del tutto automatica i dati del mercato. Mentre il trading di una volta era focalizzato unicamente sullo studio del mercato da parte del trader, oggi è possibile delegare questa operazione a specifiche piattaforme che svolgono il “lavoro sporco” al posto del trader.

Nello specifico questi algoritmi sono in grado di analizzare tantissime informazioni in pochissimo tempo e il trader, dal canto suo, ha la possibilità di gestire le proprie operazioni andandole a piazzare quando si verificano degli eventi in particolare.

Naturalmente è impossibile andare a fare trading automatico senza avere un minimo di conoscenza del settore in quanto ci sono alcune operazioni che è fondamentale andare a svolgere manualmente.

Vediamo meglio come funziona tutto il processo e come sono divisi i compiti tra il trader e l’algoritmo.

Trading automatico: processo

Solitamente quando si decide di affidarsi ad un sistema di trading automatico la convinzione è quella che l’algoritmo farà tutto al posto del trader.

In realtà non è così in quanto ci sono alcune cose che è fondamentale svolgere manualmente.

Il processo è caratterizzato infatti da un’iniziale scelta degli asset da parte del trader. Proprio per questo alla base deve necessariamente esserci una fase di studio e di conoscenza degli asset in modo tale da poter scegliere quelli che potenzialmente possono garantire un ricavo.

Successivamente si delega al sistema automatico tutta la fase di analisi e strategia. In questa fase infatti l’algoritmo opera per comprendere quali siano i possibili ordini sul mercato stabilendo anche limiti e probabilità in maniera del tutto automatizzata.

Il trader a questo punto piazza le operazioni indicate dall’algoritmo e attende che le posizioni si chiudano per valutare se effettivamente la strategia sia stata vincente o meno.

Social trading

Il social trading è un altro concetto molto interessante legato al trading automatico. In questo caso si parla di una vera e propria “socializzazione” tra i trader i quali decidono di condividere (come in un qualsiasi social network) le informazioni relative i loro movimenti sul mercato.

In questo modo altri trader hanno la possibilità di valutare quelle operazioni, di studiarle ed eventualmente di copiarle. È chiaro che se si copia da un trader bravo ci sono molte più possibilità di chiudere operazioni in positivo.

Si tratta sempre di una sorta di automazione in quanto elimina tutta quella fase di studio che porta alla realizzazione di una strategia e alla determinazione di propri movimenti nel mercato.

Ovviamente è bene valutare con attenzione da chi si copia e se questa strategia possa essere valida per il proprio caso.