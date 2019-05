Rubriche



Win for life: ci sono vincite realizzate nella città di Lucca?

venerdì, 3 maggio 2019, 09:54

La lotteria Win for life, in concessione a Sisal, è un gioco sempre più gettonato tra i giocatori italiani, e crediamo per il singolare premio che viene messo in palio ad ogni estrazione.

Il format di Win for life, infatti, consiste nel consegnare al vincitore come premio una rendita di 3.000 euro al mese per la durata di ben 20 anni. Per giocare basta scegliere 10 numeri su 20 nel primo pannello della schedina e un numero su 20 nel pannello del numerone. Se si indovina 10 o zero numeri più il “numerone” si ha diritto al premio della rendita mensile!

Grazie a questo format innovativo, che a quanto pare si distanzia molto dal funzionamento delle classiche lotterie, sono tanti i giocatori che tentano la fortuna con il Win For Life e in tanti, anche, quelli che vincono.

Stando ai dati delle vincite, ci sono delle regioni italiane molto più fortunate di altre, e una di queste è sicuramente la Toscana. Sarà per l’elevato numero di appassionati giocatori presenti sul territorio?

Se la città di Firenze ha il primato per le vincite nella regione, la provincia di Lucca non è da meno e colleziona in questa particolare classifica buoni risultati: vediamo quante vincite ci sono state nel gioco di WinforLife in provincia di Lucca e quali sono le ricevitorie più fortunate!

Winforlife a Lucca: i dati delle vincite in città e in provincia

Buoni risultati in città e in provincia per i giocatori della lotteria Winforlife che, grazie ad un inatteso colpo di fortuna, hanno potuto comprare la loro casa dei sogni e dare una svolta decisiva alla propria vita.

Secondo i dati ufficiali le vincite si sono concentrate particolarmente nel biennio 2009-2010, arrivando anche a due vincite nello stesso mese e nella stessa provincia.

Il 5 novembre 2009 un fortunato di Gallicano (in provincia di Lucca) presso la Tabaccheria Landi ha vinto il sogno della rendita e un buon gruzzoletto da incassare subito.

Per vincere di nuovo a Lucca c’è stato bisogno di aspettare solo 17 giorni. Il 22 novembre dello stesso anno presso la Totoricevitoria Catelli di Lucca è stato vinto un altro ricco premio. La fortuna ha baciato la provincia pochi giorni dopo: il 2 dicembre 2009 è stata vinta una rendita a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Sei mesi dopo, il 2 giugno 2010, ancora Pietrasanta è al centro delle estrazioni Win for life. Seguono nell’estate 2010 la città Viareggio e nell’estate del 2013 è la volta del comune di Capannori.

Insomma tra la città di Lucca e la lotteria del Win For Life sembra esista da tempo un feeling particolare che, a quanto pare, qualche giocatore lungimirante ha già saputo cavalcare....