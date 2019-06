Rubriche



A “To-Do-List” completa per il tuo evento al top

domenica, 30 giugno 2019, 21:56

Qualsiasi evento tu sia in procinto di organizzare come battesimo, matrimonio oppure laurea (sembrava lontana vero? Invece dopo tanto sudore e studio finalmente ci siamo), ti consigliamo di stilare una “to do list” delle cose a cui devi pensare (e non dimenticare in alcun modo!). Alcune sono scontate, altre invece meno.

In momenti così carichi di emozioni e attesa c’è il rischio che possa sfuggirti qualcosa. Don’t panic! Abbiamo pensato noi a riassumerti i punti principali che renderanno il tuo evento un successo.

Prima di procedere con i preparativi, la cosa principale è quella di fissare il budget che si intende spendere. In base a quello andranno poi calibrate tutte e scelte successive.

La lista degli invitati: iniziate a pensare alle persone che volete coinvolgere per condividere con voi questo momento così importante. Fate mente locale e cercate di non omettere nessuno, anche gli zii che non vedi mai. Magari in questo caso puoi aiutarti con la Rubrica nel tuo telefono, renderà questo passaggio molto più veloce e semplice.

La location dell’evento: ora che sei in possesso della lista definitiva, è tempo di mettersi alla ricerca della location perfetta per il tuo evento. Calibra lo spazio in base al numero di persone che presumibilmente parteciperanno (in questa fase sicuramente non hai ancora ricevuto tutte le conferme dovute) e soprattutto tenendo in considerazione la distanza con il luogo della cerimonia: villa, ristorante, centro sportivo o agriturismo che sia, ti assicuro che a nessuno (e dico nessuno) aggrada farsi 60 km solo per raggiungere il luogo prescelto.

Gli inviti: una volta che sai per certo la data della cerimonia e hai prenotato la location devi iniziare il prima possibile a spedire gli inviti: ricordati che tutti hanno sempre da fare e mille impegni, prima “calendarizzi” il tuo evento più probabilità hai che vi sia una buona percentuale di risposte positive. La maggior parte degli invitati sono “tecnologici”? una buona idea è quella di creare un invito online (esistono tantissimi tool per realizzarne di carini) e inviarli via email. Magri quelli per i nonni rimani sul tradizionale.

Bomboniere e confettata.

La confettata non può (e non deve mancare), queste cerimonie sono le migliori occasioni per gustare i tanto amati confetti, che altrimenti solitamente non si mangiano (quante volte vai al supermercato e ti compri i confetti per reprimere la voglia di dolce? È più semplice fiondarsi nel reparto “biscotti e torte”).

Pensa alla disposizione dei tavoli, dell’intrattenimento e, se previsto, del buffet ed in base a quello ritaglia uno spazio per allestire il corner della confettata.

Con i confetti, possono mancare le bomboniere da regalare? La risposta è no! Le bomboniere sono il simbolo materiale che rimane agli invitati, è il dono a cui è legato il ricordo di questa fantastica giornata. Esiste un mondo di varietà che puoi scegliere: da quelle più classiche a quelle più ricercate a quelle solidali, insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta. La cosa più importante è che rispecchino i tuoi gusti, la cerimonia in fondo è la tua: non hai pensato che potresti realizzarle tu? Oltre al minor costo, avrai la libertà di personalizzarle come meglio credi! Il consiglio è quello di acquistare dei sacchetti per confetti da riempire con i gusti che preferisci e magari abbinarci un accessorio a ognuno di essi: una piccola pergamena con la data dell’evento oppure un piccolo oggetto, insomma pieno sfogo alla fantasia.

Il fotografo: se si tratta di un matrimonio, per la sua importanza sicuramente i fotografo è fondamentale, quindi va scelto con cura: date un’occhiata ai suoi precedenti lavori, se lo stile che usa vi piace, avete fatto bingo). Per altre cerimonie (battesimi, cresime…) non è indispensabile spendere budget per un professionista: tutti abbiamo l’amico appassionato di foto che sarà ben felice di contribuire a rendere indelebile la giornata. Poi, ricordati che ormai le migliori foto le farà l’amica fissata con Instagram.

La torta: è il simbolo conclusivo dell’evento. Anche qui la scelta è davvero vasta (come i gusti dei tuoi invitati) quindi, per la scelta basati su due cose fondamentali: il tuo gusto personale e la grandezza della stessa, se qualcuno chiede il bis lo devi poter accontentare. Tieni conto anche della stagione in cui si svolge l’evento (magari con il caldo è più gradita una crostata di frutta) o del consiglio del pasticcere. La torta è la vera punta di diamante di una festa, quindi ricordatevi che non deve essere solo buona, ma anche bella: deve fare la sua figura #nofilter sui social.