Abbiamo vinto...

lunedì, 10 giugno 2019, 21:05

di luca borghetti

La voce ancora roca, negli occhi e nel cuore tante emozioni raramente replicabili e uniche, visi finalmente sorridenti, la voglia di urlare che ci siamo ancora eccome, l'amore forte passionale e viscerale verso un gruppo di uomini e donne abbandonati a se stessi, ma non dalla gente rossonera. Scekerate tutto, mettete in un frullatore e avrete questi due giorni meravigliosi all'ombra delle mura, che spesso tolgono, ma se danno danno tutto ed oltre.

Non saranno certo queste poche righe bastevoli per sintetizzare un'annata partita da un incubo e trasformata in un sogno da un gruppo di uomini e di donne, ma sicuramente l'eredità che lasciano è bella e pesante allo stesso tempo e sicuramente irripetibile.

Ci hanno restituito la gioia di combattere e di lottare per un obiettivo e per la comunità che rappresentano in un ambiente che consentiva loro di smettere di andarsene o di cambiare squadra stracciando i contratti e pensando alle loro carriere. Invece no.

Restiamo qui e mettiamo in difficoltà chi ci ha ridotto cosi: le istituzioni, i privati ricchi, anche la stessa Lega Pro. Una lezione morale senza precedenti che va oltre l'aspetto sportivo. Sappiamo aneddoti che non riportiamo per ovvie ragioni di riservatezza, ma che farebbero la fortuna di autori televisivi e cinematografici, Ci sono stati episodi di solidarietà privata nei confronti delle famiglie dei giocatori che nessuno si immagina o sogna. Tanti tifosi giornalmente si sono occupati di necessità materiali, presenti al campo, in magazzino e sull'erba dello stadio. Più forti di tutto e tutti.

Le istituzioni della società cosiddetta civile hanno davvero perso una bella occasione, certo nascosti dai lussi dei loro circoli privati dove hanno sicuramente abbondato risolini, gomitatine e ammicchi vari, si sono autoesclusi da qualsiasi tipo di riconoscenza morale e di sentimenti che questo sporco e cattivo mondo del calcio di provincia propone. Fateci un favore, restatene fuori, avete perso ed anche in modo umiliante, asfaltati dai sorrisi dei bimbi, dalle lacrime della "gente comune". Da inguaribili romantici che antepongono sentimenti umani agli interessi... diomio che ovvove !!!!

Ora guardando il futuro speriamo che gruppi di imprenditori presentabili e speriamo non lucchesi, forti di questa dimostrazione di attaccamento alla città e ai suoi colori, possano far continuare un sogno che ci permetta di sostenere ed amare i nostri colori in categorie adeguate, anche se lo faremo pure a Montemurlo, ma abbiamo dimostrato di non meritarlo né sul campo e nemmeno fuori.

Degli attuali "gestori" non parlo, siamo a distanza siderali, umanamente e socialmente, speriamo che la natura compia il suo corso o che dia loro l'occasione di trascorrere mesi senza il necessario per vivere. Sarebbe la chiusura del cerchio.

La parola alle aule di tribunale e agli uffici e alla fortuna che sarebbe ampiamente meritata. La Pantera non può e non deve morire o agonizzare in mano a profittatori e... qualcos'altro... lasciamo perdere.

Forza Panterona dorata ritta hai scritto una pagina di storia che resterà a vita nel cuore di tutti.