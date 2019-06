Rubriche



Animali abbandonati: sanzioni per chi agisce e cosa dovrebbe fare chi li ritrova

domenica, 23 giugno 2019, 10:13

Un fenomeno che tende aumentare duranti i mesi estivi è, purtroppo, l’abbandono di animali. Una pratica davvero scorretta e pericolosa che ora viene anche trattata come un vero e proprio reato e quindi punita legalmente. In molti ancora non si rendono conto che l’abbandono di animali è un reato che prevede l’arresto fino ad 1 anno e un’ammenda che va dai 1.000 euro fino ai 10.000 euro, secondo quanto prevede l’articolo 727 del codice penale.

La legge italiana interpreta il concetto di abbandono come la trascuratezza o il disinteresse verso l’animale e non invece come afflizione di sofferenze, reato per il quale si viene puniti secondo quanto prevede invece penale alla voce “maltrattamento di animali”.

Per abbandono si intende quindi non solo il gesto volontario di allontanare l’animale, ma anche il non prendersene cura, poiché esso non è in grado di provvedere in maniera autonoma al suo sostentamento.

Cosa deve fare una persona che si trova davanti a un chiaro abbandono di animali? La prima cosa da fare è cercare di assicurarsi che l’animale vagante, parliamo nello specifico dei cani, non si sia semplicemente allontanato dalla sua dimora o non si sia magari perso. il suo atteggiamento può raccontare molto sulla sua storia e su cosa possa essergli accaduto. Se il suo modo di porsi è sicuro e si muove in modo indipendente nell’ambiente circostante, molto probabilmente si tratta solo di un cane che vive libero. Se invece si muove in maniera spaesata e tende a seguire le persone a caso, allora potrebbe essersi smarrito o essere stato abbandonato.

Il cane va avvicinato con cautela, chiamandolo con un tono di voce basso e rassicurante e sarebbe anche il caso di offrirgli qualcosa da mangiare o da bere, perché potrebbe essere lontano da casa da diversi giorni e magari non aver avuto modo di abbeverarsi o di sfamarsi.

Una volta che si è avvicinato, bisogna controllare se porta una medaglietta di riconoscimento. La maggior parte dei padroni che amano il proprio cane e hanno paura per la sua indole che scappi, usa infatti una medaglia con il nome, l’indirizzo o il numero di telefono da chiamare in caso di ritrovamento (fonte: https://www.pazziperglianimali.it).

Se l’animale fosse privo di qualsiasi simbolo di riconoscimento, sarebbe meglio rivolgersi alle autorità competenti e, in questo specifico caso, ai vigili urbani. Sarà loro premura trasferirlo in una struttura sanitaria, all’interno della quale gli saranno prestate le prime cure e i primi controlli.

Nel caso in cui non sia possibile chiamare chi di dovere, prima di portarlo via dal posto di ritrovamente e quando possibile, chiedere alle persone che si trovano nelle vicinanze se è conosciuto, se appartiene a qualcuno, perché un padrone potrebbe cercarlo.

Una volta sicuro che il cane non ha padrone che lo cerca, è meglio fare subito una visita da un veterinario spiegandogli la situazione. Il medico sarà così in grado di rilevare eventuali microchip che ne indicheranno la provenienza e l’appartenenza. Questo passaggio è altamente consigliato, poiché così sarà anche possibile verificare eventuali ferite che in un primo momento non si è in grado di riconoscere.

Ricordiamo che è disponibile anche l’ufficio per i diritti degli animali “Affari Animali” di Anpana Lucca, aperto tutti i sabato mattina, ma rintracciabile tramite un numero di telefono apposito per le emergenze.

Non soccorrere un animali non è un obbligo e non viene sanzionato dalla legge. Tuttavia chiunque dovesse trovare un cane spaventato per strada, avrebbe l’obbligo non solo morale, ma anche sociale di denunciare l’accaduto. Un animale impaurito che corre in mezzo alla strada può infatti anche causare un incidente con il coinvolgimento di una o più persone.