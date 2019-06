Rubriche



Brutti, sporchi e cattivi

giovedì, 27 giugno 2019, 21:15

di barbara ruggiero

Roma, stazione Termini, la più grande d’Italia e la quinta in Europa per traffico passeggeri. Dentro, prima di accedere all’area treni, un mondo luccicante di vetrine, negozi alla moda, bar, ristoranti. Fuori iniziano le insidie, regna la sporcizia, cresce la paura.

E’ soprattutto di notte che, per i viaggiatori non disattenti, inizia il viaggio nella desolazione e nel degrado.

Uscendo dal lato verso via Marsala, la strada è buia e minacciosa, si abbandonano le luci della galleria interna per entrare nelle tenebre. Uno sfacelo, puzza di piscio e vomito dovunque. Bisogna accelerare e correre verso piazza Indipendenza, senza fermarsi e voltarsi mai. Zombie e negri ti osservano, accovacciati come ombre furtive a ridosso dei muri scrostati della stazione. Urlano e imprecano ubriachi fradici, tra bottiglie e vetri rotti, carte sporche e fetore di carne putrida, gli avanzi della carne decomposta sotto il sole.

Poi dall’altro lato, via Giolitti, dopo pochi passi, ecco un disgraziato che, buttato a terra dorme, rannicchiato, i piedi sporchi, gli stracci addosso neri di lerciume, vicino ai cassonetti dove due, tre topi mangiano i rifiuti che tracimano dai contenitori strapieni.

Ma il meglio deve ancora venire. La piazza antistante, piazza dei Cinquecento è una kasbah araba, di giorno ci sono bancarelle che vendono merce taroccata, maglie delle squadre di calcio, souvenir dozzinali, e ogni tipo di merce contraffatta, mentre la notte, al buio, diventa territorio di prostitute, papponi e balordi.

Eppure la stazione Termini ha una bella storia. Iniziata a costruire nella seconda metà dell’ottocento e inaugurata da Papa Pio IX nel 1868, fu da subito considerata un’opera di portata mastodontica, a tal punto che nella Roma di quell’epoca sembrava un eccesso architettonico.

Nel 1939 con la diffusione dell’energia elettrica e l’aumento del traffico ferroviario si cominciò la demolizione per renderla più moderna. I lavori, interrotti dalla guerra, ripresero dopo il conflitto. Nel 1950 la nuova stazione fu inaugurata e arricchita di negozi, edicole, servizi, tali da favorire un grande afflusso di turisti.

Oggi la stazione Termini è un crocevia di 150 milioni di passeggeri all’anno, misura 25.000 metri quadrati di superficie, possiede 32 binari ed è servita dalle linee A e B della metropolitana, è uno snodo fondamentale non solo per la città di Roma ma per tutto il centro Italia.

Camminando lungo la galleria che si apre da un lato verso via Marsala, dall’altro verso via Giolitti, ci si rende conto che le forze dell’ordine, nonostante la sorveglianza 24 ore su 24, non sono sufficienti per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Si notano persone che si incontrano e si separano velocemente, chi si dà una spinta, chi si scambia un segnale, in mano denaro e bustine come se nulla fosse, senza timore di essere fermati. La sfida e il senso di impunità sono sempre state una prerogativa degli spacciatori.

Ma le cartoline dall’inferno non sono finite. Dirigendosi verso il traforo che porta su Via Giolitti, dietro la stazione per intenderci, riposa un’umanità di derelitti. Tra i pilastri, cartoni, stracci, coperte, gente piegata, sdraiata, annientata.

Fuori dalla stazione, la Medu (medici per i diritti umani) è intenta a distribuire acqua, cibo e vestiti: “L’ambulanza, dicono gli operatori, viene tutte le sere e non li carica, vogliono restare qui, impossibile fare soccorso, qui si muore per strada, siamo impotenti”. Si sono arresi anche loro, nulla possono fare per salvare queste anime perdute dall’ oblio dell’alcol e della depressione.

Rientrando verso la stazione un passeggero con la valigia in mano racconta di essere rientrato da Milano, è romano, ha viaggiato con Italo, siamo al binario 6, gli altri passeggeri sono già andati via di corsa. Alla domanda: “Ha paura a uscire dalla stazione?”, risponde: “Qui è questione di fortuna, potresti trovarti coinvolto in una rissa, qui fuori ti accerchiano ed è un attimo rimetterci la pelle, ma io vado in taxi e non guardo nessuno, mi sbrigo e basta”.

I taxi, la fila è sempre impressionante, e si fanno sotto gli abusivi, che guadagnano anche 200 euro al giorno in nero. Più di una volta, per lo più di notte, i tassisti sono stati minacciati e aggrediti. Siamo nella “cittadella” dell’abbandono dove negri, tossici, spacciatori, delinquenti e derelitti vivono al sicuro.

Nel 2016 il sindaco Virginia Raggi, con l’amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail, ha inaugurato la nuova lounge della terrazza Termini: ristoranti, wi-fi, 5.800 mq, 13 esercizi commerciali, tutti straordinariamente belli e tecnologici, per assicurare ogni comfort ai passeggeri. E’ un altro mondo: quello di sopra, moderno e luminoso. Il mondo di sotto è buio e senza speranza.