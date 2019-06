Rubriche



Conviene ancora investire in criptovalute?

venerdì, 21 giugno 2019, 15:38

La criptovalute hanno mostrato in passato exploit incredibili. Il loro valore è passato da pochi centesimi di dollaro fino a centinaia o migliaia di dollari, per poi calare drasticamente all’inizio del 2018. Le motivazioni di questi eventi sono varie, correlate sia al modo in cui le criptovalute sono state “costruite”, sia agli eventi e alle notizie a livello economico planetario. Purtroppo fare previsioni in questo ambito non è così semplice, anche perché la volatilità delle criptovalute è elevatissima. Oggi però esistono vari metodi per investire in criptovalute, ulteriori rispetto alla tradizionale compravendita.

Come si investe in criptovalute

Fino a pochi anni fa per investire in criptovalute era necessario acquistare queste monete virtuali. In pratica, come avviene per qualsiasi compravendita, le si pagava considerando la quotazione criptovalute del momento, per poi attendere l’aumento di tale quotazione, che portava necessariamente alla vendita, traendo un certo profitto. Oggi invece si può investire in criptovalute anche sfruttando i prodotti finanziari derivati. In sostanza si specula sulle quotazioni, senza andare ad acquistare nulla. Questo metodo di investimento (in realtà ce ne sono vari disponibili) permette di investire anche cifre minime, di farlo praticamente 24 ore al giorno e di guadagnare anche quando le quotazioni scendono. L’importante è avere la corretta visione d’insieme per quanto riguarda l’economia delle criptovalute.

Un’economia basata sul Bitcoin

Bitcoin è il sistema che ha dato vita alle criptovalute, i bitcoin sono infatti la prima moneta di questo genere nata al mondo, più di 10 anni fa. In effetti i bitcoin sono anche la criptomoneta che ha acquistato più valore nel corso del tempo; oggi ce ne sono varie decine e questo ambito è destinato a crescere in modo sempre maggiore. Oggi la quotazione dei bitcoin tende a dare chiare indicazioni per quella di tutte le altre criptovalute, salvo casi particolari e molto specifici. Chi vuole investire in questo mercato deve quindi per forza verificare costantemente il valore di un bitcoin.

Come cambiano le quotazioni criptovalute

Per poter investire in criptovalute è importante capire come funziona la loro quotazione. Non avendo una Banca centrale che le regolamenta e non essendo moneta di nessuna Nazione, il valore di una criptovaluta è dato esclusivamente dalle leggi di mercato, anche perché sono disponibili in un numero circoscritto. Quindi, più è alta la richiesta e più la quotazione sale, e viceversa avviene quanto la richiesta è bassa. È importante comprendere che le leggi di mercato sono facilmente influenzabili; lo si è visto in passato: è bastata l’affermazione di un economista di fama mondiale, che si è detto contrario allo sviluppo delle criptovalute, per farne crollare la quotazione. Lo stesso avviene anche oggi: uno Stato vieta l’utilizzo dei bitcoin all’interno dei suoi confini e le quotazioni scendono in picchiata; un ministro degli esteri si dice propenso all’utilizzo delle criptovalute e la quotazione sale improvvisamente. Seguire l’economia a livello mondiale, leggere le informazioni che riguardano il mondo delle criptovalute, ma anche altri ambiti economici, sono tutti comportamenti che aiutano chi fa investimenti in questo tipo assai particolare di mercato.