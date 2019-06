"Degrado al parco giochi di Santa Margherita"

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 12 giugno 2019, 08:49

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione di Massimo Raffanti sul progetto Home Care per l'assistenza economica agli invalidi non riconosciuto ai pensionati Ape Social

lunedì, 10 giugno 2019, 21:05

La voce ancora roca, negli occhi e nel cuore tante emozioni raramente replicabili e uniche, visi finalmente sorridenti, la voglia di urlare che ci siamo ancora eccome, l'amore forte passionale e viscerale verso un gruppo di uomini e donne abbandonati a se stessi, ma non dalla gente rossonera

lunedì, 10 giugno 2019, 16:16

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da parte di una lettrice a proposito dei rubinetti dello spogliatoio donne al palazzetto dello sport di via delle Tagliate

lunedì, 10 giugno 2019, 13:14

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di Giuliano Satti in merito ai cattivi odori che si respirano a Nave

sabato, 8 giugno 2019, 15:55

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo giunto alla nostra redazione dalla responsabile delle "comunicazioni sociali" dell'IIS "Carrara-Nottolini-Busdraghi", Marina Giannarini

sabato, 8 giugno 2019, 13:14

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da una lettrice che abita in via per Corte Capanni dove, a quanto denuncia, la raccolta differenziata dei rifiuti è tutt'altro che efficiente