"Disservizio di Sistema Ambiente nel ritiro dei rifiuti"

sabato, 22 giugno 2019, 19:40

di leandro tinti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un lettore il quale denuncia una insufficienza nel servizio di smaltimento dei rifiuti. Giriamo la protesta a chi di dovere speriamo intervenga con sollecitudine:

Buongiorno a voi per comunicare un disservizio di Sistema Ambiente, in quanto sono circa due mesi che gli utenti riferiscono di non poter lasciare alla Stazione Ecologica di Mugnano (l'unica preposta allo smaltimento di tali prodotti) contenitori delle vernici, i quali sono inquinanti, puzzano; rimandano sempre ad una data non specifica.

La domanda sorge spontanea? Dove devo buttarli? Le persone pagano regolarmente le tasse comunali avendo eventuali solleciti e ripicche minatorie se non viene pagato entro...

Ma il servizio non viene dato in modo idoneo, l'utente si presenta ad una stazione ecologica e viene inviato alla stazione ecologica atta al ritiro quindi a Mugnano; naturalmente per modo di dire, siamo costretti a tornare a casa con i prodotti non regolarmente depositati.

Come è possibile che un servizio cittadino venga gestito in questa maniera senza nessuna parola oltre. Spero di cuore nel ripristino e nella presa di posizione di Sistema Ambiente per poter scaricare il materiale come una persona civile.