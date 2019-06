Rubriche : lettere alla gazzetta



"In via per Corte Capanni la differenziata non funziona"

sabato, 8 giugno 2019, 13:14

di Corradina Donatelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da una lettrice che abita in via per Corte Capanni dove, a quanto denuncia, la raccolta differenziata dei rifiuti è tutt'altro che efficiente:

Da circa due mesi, spesse volte, in via per Corte Capanni, nelle corti, è successo che l'operatore ecologico non passi, con la conseguenza che la spazzatura si accumula. Personalmente ho sempre telefonato, protestato e scritto ma a nulla è servito. Non credo che dipenda dall'operatore disattento. Quando c'era un addetto fisso, tutto funzionava bene, ora c'è una rotazione continua di operatori che, probabilmente inesperti, saltano interi quartieri. Ieri, ho fatto una sola foto, ho controllato e in questa zona, sono tantissimi i bidoncini pieni sotto il sole. Facciamo la differenziata, paghiamo tanti soldi, e dobbiamo nascondere la spazzatura in casa. Chiedo che chi è preposto al controllo accerti le motivazioni di questo disservizio continuo. Perdurando la situazione interesserò l'autorità giudiziaria.