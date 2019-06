Rubriche : lettere alla gazzetta



La competenza del... bicchiere

lunedì, 24 giugno 2019, 21:05

di Fabio Dostuni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da parte di un lettore che è stato testimone di un episodio singolare:

Stamani nello spiazzo antistante l'Antico Caffè delle Mura scorgevo un'operatrice di Sistema Ambiente che, mentre amabilmente parlava al telefono raccoglieva dei piccoli rifiuti che si trovavano sull'asfalto. Terminata l'operazione si accingeva a ripartire quando le ho fatto notare che nell'aiuola che circonda il monumento vi erano cinque o sei bicchieri in plastica e qualche cartaccia che forse sarebbe stato opportuno raccogliere. L'operatrice mi ha risposto che la competenza in quel caso è dei giardinieri del comune al quale mi sarei dovuto rivolgere oppure in alternativa chiamare sistema ambiente per segnalare il caso al fine di risolvere il problema della competenza...del bicchiere. Ai lettori ogni considerazione e riflessione. Buona giornata.