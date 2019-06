Rubriche



La palestra: i rischi maggiori che si corrono quando si frequenta

sabato, 22 giugno 2019, 23:39

Em Bhoo - Wikimedia







Andare in palestra è sicuramente un’attività molto di moda da ormai diversi anni a questa parte. Mantenere in forma il proprio fisico aiuta non solo a sentirsi meglio fisicamente, ma anche a stare meglio con sé stessi. Ci sono delle piccole accortezze che andrebbero prese quando si inizia a frequentare una palestra, ma anche quando la si frequenta già da un po’ di tempo, in modo da ridurre il più possibile quei rischi che potrebbero causare non solo semplici fastidi, ma anche dei problemi più importanti.

Uno dei rischi più sottovalutati è quello di incorrere in personale non qualificato. Ci sono tanti personal trainer non specializzati come dovrebbero, che si improvvisano come tali e che possono far più danni che apportare benefici. Una qualifica è sempre gradita, che sia una laurea o un certificato riconosciuto ufficialmente. Un modo semplice per evitare tale pericolo è chiedere di vedere i certificati e assicurarsi che siano aggiornati. Sarebbe anche utile che il personale sia certificato per quanto riguarda il primo soccorso e che all’interno della struttura vi sia presente un defibrillatore, fondamentale oggigiorno nel caso in cui una persona abbia un improvviso arresto cardiaco.

La seconda cosa alla quale bisogna prestare particolare attenzione è che le macchine e l’apparecchiatura in generale funzioni in maniera adeguata. I membri di una palestra sono molti e quindi le diverse macchine vengono utilizzate di continuo. Infatti, è possibile che nel tempo l’apparecchiatura necessiti di controlli e/o manutenzione per evitare che ci si possa infortunare anche in maniera grave. Meglio sempre far notare al personale competente se ci si imbatte in un malfunzionamento o in un attrezzo che può sembrare rotto. Inoltre, sarebbe bene chiedere sempre con quale frequenza vengono controllate le attrezzature.

Più che un rischio, forse si dovrebbe parlare di cattiva abitudine nel caso in cui si selezioni un esercizio cosiddetto “improprio”. A volte si tende a scegliere un’attività solamente perché piace di più rispetto ad altre. Meglio affidarsi ad un esperto che sa effettivamente quello di cui la persona ha bisogno. Informare sempre il proprio personal trainer di possibili condizioni che possano limitare l’esercizio fisico, come: mal di schiena, pressione alta, interventi chirurgici recenti, ecc. Farsi raccomandare anche degli integratori, come le proteine whey per il recupero muscolare dopo un allenamento, nel caso in cui si faccia particolare fatica tra una sessione e l’altra.

L’attenzione oltre che durante la fase di esercizio, va mantenuta anche quando ci si muove liberamente in palestra. Correre, saltare o muoversi in maniera veloce e senza concentrazione tra una macchina e l’altra, potrebbe aumentare il rischio di inciampare e farsi quindi male. Ricordarsi che si ha spesso a che fare con dei pesi e che possono causare danni notevoli. Basta prestare la dovuta attenzione senza preoccuparsi troppo e il gioco è fatto.



Infine, l’ultima cosa alla quale bisogna prestare attenzione e che spesso è sottovalutata è la pericolosità di contrarre una qualche infezione. Le palestre sono ricche di germi e batteri. Buona cosa è quindi dotarsi di ciabatte da usare quando si va a fare la doccia e di un asciugamano da usare come barriera tra il corpo e la macchina sulla quale ci si sdraia o ci si siede.