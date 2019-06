Rubriche



L'immortalità di Ennio Morricone

domenica, 30 giugno 2019, 10:33

di paola orrico

Da brividi. Non esistono altre definizioni adatte per suggellare l’emozione di ieri sera - al Lucca Summer Festival. L’ultimo concerto del maestro Ennio Morricone - il terzo dei suoi final concerts - conclusivi di una carriera internazionale, si è svolto proprio ieri sera.

Lucca è stata scelta dal maestro proprio per ricambiare - il pubblico toscano - della costante ed imperitura stima e dell’affetto immutato nel tempo. Una platea di 20.000 persone adoranti, una Lucca gremita di gente, una emozione difficile da spiegare.

Come si può descrivere lo stato d’animo ed i suoi mutamenti - di fronte all’eternità di certe melodie? E’ difficile. Ennio Morricone in tutti questi anni ha saputo - alla stregua dei compositori immortali - lasciarci molto di più che bravi impressi su cd musicali: ci ha donato la memoria delle cose, delle nostre vicende, dei nostri stati d’animo scanditi da una musica senza tempo. Classe 1928 - a novant’anni - ci ha dato la più bella letio magistralis: anche se sei un genio internazionale, anche se non devi più dimostrare più nulla, al tuo pubblico regali una fetta di storia, senza risparmiarti.

Si è partiti con una parte (prima) dedicata al epico storico con melodie come “Gli intoccabili”; “La tenda rossa”, “Nostromo” - per dirne alcuni - fino ad arrivare a colonne sonore celeberrime come “Il buono, il brutto, il cattivo”, “L’estasi dell’oro”, “L’uomo con l’armonica”, ecc - nella seconda parte - per addentrasi nella terza con il cinema dell’impegno: “Luz prodigiosa”, “Sacco e Vanzetti”, “ Aboliçao”, “Gabriel’s Oboe”, “Come in cielo così in terra”, “Nuovo cinema Paradiso”.

Impossibile riprodurle tutte. Esecuzioni perfette grazie all’ Orchestra Roma Sinfonietta con ll coro dell'Università di Roma Tor Vergata - con i mirabilissimi vocalizzi di Dulce Pontes e di Susanna Rigacci.

Grazie maestro, Le saremo eternamente grati.