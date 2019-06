Rubriche : lettere alla gazzetta



Minniti risponde a Grandi: "Critiche ingiuste e false sulla Lega"

giovedì, 27 giugno 2019, 20:59

di giovanni minniti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento-replica del consigliere comunale della Lega a Lucca Giovanni Minniti all'articolo apparso questa mattina a firma Aldo Grandi sul centrodestra e le prossime elezioni:

Caro direttore,

come al solito ho letto con interesse il suo fondo pubblicato ieri ed intitolato “centrodestra tra papabili e seghe mentali” con il quale lei ha ufficialmente avviato la campagna elettorale per le amministrative del 2022 esprimendo valutazioni ingiuste (ne ha pieno diritto, ci mancherebbe!) oltre che non corrispondenti al vero in particolare sulla Lega, il mio partito, che a Lucca farebbe “quasi cagare” tanto per usare la sua non certo ortodossa espressione.

Comprendo pienamente che il suo modo di esprimersi è del tutto coerente con il suo personaggio di giornalista fuori dal coro che utilizza una sintassi arrembante certamente più accattivante di quella sobria, ricercata, elegante utilizzata in passato da alcuni suoi colleghi come, tanto per fare un esempio, Vergani, Afeltra, Stille.

E’ evidente che se fossero scritti con uno stile diverso i suoi articoli sarebbero meno apprezzati dai suoi lettori.

La verve polemica, se non controllata adeguatamente, porta a fare qualche errore: il mio partito contrariamente a quanto sostiene lei, è ben presente a Lucca con moltissimi iscritti ed è presente in consiglio comunale con il sottoscritto che ha sempre preso posizione in maniera più che adeguata su ogni questione politica con numerosi interventi in consiglio comunale, mozioni, interrogazioni, accessi agli atti esercitando le prerogative che leggi, Statuto e regolamenti comunali riconoscono ai consiglieri comunali sia pure nella consapevolezza che l’attuale ordinamento degli enti locali attribuisce al Sindaco una notevole posizione di forza in consiglio comunale rispetto alla quale ben poco possono fare i consiglieri di opposizione.

In altre parole, ho sempre cercato di fare e sempre farò gli interessi della mia comunità tutelando al tempo stesso l’identità, la visibilità, le posizioni di principio della Lega in assenza di qualsivoglia leader dell’opposizione al momento nemmeno in embrione.

Probabilmente mi sbaglio ma né a destra né a sinistra vedo statisti del calibro di Churchill o Roosevelt e nemmeno sindaci come La Guardia.

Al massimo potrà esserci qualche emulo di Renzi tutto cipria e chiacchiere ma, mi creda, non sarà un bene per la nostra città.