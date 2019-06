Rubriche



Nel nord Italia si usa sempre di più il noleggio di auto e furgoni

giovedì, 20 giugno 2019, 13:17

Sono sempre di più le persone che si affidano alle automobili o ai furgoni noleggiati per andare in vacanza o per compiere qualunque tipo di viaggio, specialmente nel Nord Italia. Sono in aumento maggiormente i noleggi di veicoli di breve durata. Questo accade perché negli ultimi tempi sempre più persone preferiscono weekend “toccata e fuga”, per visitare città e luoghi non troppo lontani.

Ma quali sono le automobili più noleggiate? Sicuramente sono quelle di dimensioni ridotte, come Fiat 500, Lancia Y o Panda, soluzioni molto pratiche e versatili, che possono essere utilizzate in qualunque tipo di strada e che possono trovare parcheggio praticamente ovunque. Sono molto comode per la taglia che possiedono e consentono di trasportare il minimo indispensabile.

Anche il noleggio di furgoni e furgoncini è aumentato negli ultimi tempi. Ad esempio, una vacanza tra amici diventa più divertente quando anche il viaggio viene fatto insieme, invece di optare per il noleggio di più veicoli: una soluzione del genere è sicuramente più economica e la spesa diventa più bassa. Ma i furgoni noleggiati possono essere utilizzati anche per un altro motivo. Essi, spesso, vengono noleggiati per fini lavorativi, specialmente quando il lavoro da svolgere si trova all’estero. Sempre più frequentemente le aziende estere si affidano alle realtà italiane, specialmente del Nord Italia, per lo svolgimento dei lavori, e questa diventa la soluzione più semplice.

I clienti più affezionati a questo tipo di servizio sono italiani. Essi noleggiano auto e furgoni in percentuale pari al 52% rispetto al resto del mondo e la maggior parte dei clienti italiani risiede al nord. Seguono a ruota i noleggi a livello europeo, con una percentuale pari al 30% e i noleggi a livello extraeuropeo con una percentuale pari al 12%. Rimangono gli USA, con la minore percentuale di numero di noleggi in tutto il mondo, pari solo al 6%.

Il Nord Italia è pieno di aziende produttive che operano per clienti di tutta Italia ed hanno necessità di continui spostamenti tra le varie sedi ed il noleggio dei furgoni per il trasporto di materiali e attrezzature diventa assolutamente necessario. Ad esempio, un’azienda che si trova nel nord Italia ed ha necessità di un noleggio furgoni a San Benedetto del Tronto si può affidare a realtà consolidate come Giffi Noleggi. Questa realtà offre una serie di punti noleggio di veicoli adatti a qualunque esigenza (furgoni e veicoli commerciali) che sono stanziati in tutte le Marche, fornendo un servizio a 360 gradi di altissima qualità.

Il 2017 è stato l’anno che ha assistito al maggiore incremento del numero di veicoli noleggiati degli ultimi anni. In percentuale l’aumento è stato rilevato pari al 6.9% rispetto al 2016, con 34,7 milioni di giorni in cui il noleggio è stato richiesto. Anche il 2016 aveva assistito ad un incremento rispetto al 2015, rilevato pari al 5,7%. Il motivo per cui l’aumento è stato così drastico risiede nella diminuzione dei prezzi del noleggio rispetto al 2016. Nel 2018 la situazione non è stata poi molto diversa. Anzi, l’incredibile aumento del numero dei veicoli noleggiati registrato nel 2017 ha portato all’immatricolazione di nuovi veicoli, per fronteggiare le numerose richieste. I veicoli che sono stati messi a disposizione sono aumentati del 10% rispetto al 2017, con 75 mila veicoli immatricolati nel 2018.