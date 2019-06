Preferenze lucchesi

Rubriche : lettere alla gazzetta



domenica, 16 giugno 2019, 21:44

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da una lettore abitante nell'Oltreserchio che denuncia il possibile inquinamento derivante dalla riapertura di una cava:

Sono un cittadino che abita nell’Oltreserchio, la zona che è stata salvata dallo scempio del progetto per la realizzazione di una centrale elettrica.

Gli interessati hanno “combattuto” per anni per impedire che la potenza Terna distruggesse flora, fauna, paesaggio e paesi e non è stata una cosa facile. Sono riusciti a convincere il Ministero dell’ambiente che il progetto presentato da Terna sarebbe stato un disastro per Lucca ed altri comuni.

Nemmeno il tempo di cantar vittoria, che arriva un singolo cittadino a dettare legge. In un periodo dove anche l’Europa si sta svegliando per combattere l’inquinamento che è arrivato ormai ad una soglia da paura... il comune di Lucca concede al suddetto cittadino evidentemente privilegiato, di poter far transitare (non si sa il luogo di partenza mentre quello di arrivo è la cava Batano Balbano di proprietà Varia) fino a 20 camion giornalieri OVVIAMENTE DIESEL, tra paesi della periferia di Lucca che OVVIAMENTE diventano 40 in quanto OVVIAMENTE fanno anche il viaggio di ritorno!

Strade che attraversano centri abitati. Mentre i comuni cittadini non possono accendere il caminetto, non possono transitare con auto vecchie perché troppo inquinanti!

I camion carichi di terra e rifiuti edilizi che ovviamente nessuno controllerà mai visto che negli anni passati le audizioni del Sig. Varia sono oro colato, verranno sversati nella cava Batano (Balbano) distruggendo e abbattendo centinaia di alberi tra pini e abeti per non parlare degli animali i quali in 10 anni di abbandono del luogo, hanno trovato dimora.

Il turismo della zona sarà annientato... chi vorrà trascorrere le vacanze percorrendo strade pericolose e inquinate e nella zona della cava con rumori e viavai di mezzi e aria pesante.

La cava già bonificata anni fa con terrazzamenti e piantumazione appare rigogliosa... invece no! E' stato concesso di ripristinare il monte... di terra... per poi terrazzare, per poi piantumare (???) tutto questo per la durata di ben 11 anni di viavai di mezzi pesanti diesel attraverso strade senza linea di mezzeria (in luoghi dove si pratica walking e jogging).

Per anni non sono stati fatti controlli da parte di chi di dovere affinché venisse ultimato il ripristino in corso d’opera. Come mai???