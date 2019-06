Rubriche



Prodotti di bellezza bizzarri - e ottimi - tutti da provare

sabato, 22 giugno 2019, 23:36

A volte le routine di bellezza possono essere noiose. Non solo per il solito tran tran noioso metti il trucco, metti la crema, togli il trucco, rimetti la crema. Anche usare gli stessi prodotti alla lunga potrebbe venire a noia. Il bello del periodo storico in cui stiamo vivendo è che sul mercato si trovano un’infinità di articoli di tutti i tipi, tra l’altro sempre più rispettosi dell’ambiente e della salute, quindi è possibile variare.

Chi vuole andare oltre la normalità ha a disposizione una lista di prodotti beauty bizzarri - o comunque inusuali - che sembrano veramente validi e che vale la pena provare almeno una volta nella vita. Alcuni sono già conosciuti, altri sono sicuramente lontani dall’essere famosi e i prezzi non sempre sono così accessibili.

Uno dei più semplici, e sicuramente strano, è il rossetto a decalcomania. Funziona con un po’ d’acqua e si applica sulla labbra inumidendole con una spugnetta. Le fantasie disponibili sono moltissime e i prezzi si aggirano intorno agli 8 euro per 3 applicazioni, anche se per adesso in Italia non è disponibile.

L'aspiratore di punti neri è invece già conosciuto nel Bel Paese e anche apprezzato. Si tratta di un prodotto elettrico che, come suggerisce il nome, aspira con effetto sottovuoto i punti neri per asportarli. Deve essere usato dopo l’applicazione di un asciugamano caldo, per aprire i pori e sembra essere davvero efficace (viene usato anche a livello professionale).

Il siero di bava di lumaca è sicuramente uno dei prodotti di bellezza più conosciuti, ma anche altrettanto bizzarri. Antico segreto della nonna, la bava di lumaca sembra davvero miracolosa. È in grado di creare uno scudo protettivo per la cute, ricco di collagene, elastina, acido glicolico, vitamina A e vitamina E: tutti elementi in grado di rinnovare l’epidermide e la sua elasticità. Viene spesso usato in alternativa all’olio di cocco come emolliente, per le sue proprietà sia nutritive che esfolianti. L’estrazione della bava non avviene in modo cruento, quindi potrebbe essere adatta anche a coloro che seguono uno stile di vita vegetariano. Il prezzo a seconda del prodotto può essere anche molto alto, ma vale la pena provarlo almeno una volta nella vita.

Non molto conosciuto fino a qualche anno fa, ma oggi consigliato da molte persone per la sua efficacia è l'allume di potassio come deodorante. Si tratta di una pietra di color trasparente tendente al bianco, privo naturalmente di odori e presente in natura. Si trova in commercio anche sotto il nome di allume di rocca o pietra di rocca. Questo minerale è amato come alternativa naturale al deodorante, visto che i prodotti in commercio sono spesso ricchi di sostanze tossiche che non lasciano respirare la pelle, oltre che di microplastiche. Lascia traspirare la pelle, perché non agisce direttamente sul sudore, ma sui batteri che causano il suo mal odore. Ha anche proprietà emostatiche.

Dal Giappone arrivano invece gli stranissimi ‘cerotti elettrici’ per massaggiare gli occhi. Bastano solo tre minuti al giorno di applicazione per migliorare l’aspetto della pelle intorno agli occhi. Hanno tre livelli di vibrazione, funzionano a batteria e aiutano a diminuire i segni di stanchezza, come occhiaie e pesche. Il prezzo? Circa 65 euro per apparecchio + 4 cerotti.



Ultimo e non tanto bizzarro, anche se comunque ancora oggetto di stupore per molti, è il dentifricio al carbone attivo, che ha un potere sbiancante. Anche se si presenta di colore nero, è un valido alleato per ottenere denti bianchi. Il sapore è normalmente quello di un normale dentifricio, e va usato generalmente una o due volte al giorno, per almeno due minuti ogni volta, per avere buoni risultati in poco tempo. Inoltre, non sembra danneggiare lo smalto dei denti, cosa comune con altri tipi di dentifrici sbiancanti, che contengono perossido di idrogeno, carbamide o bicarbonato.