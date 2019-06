Rubriche : lettere alla gazzetta



"Progetto Home Care non è riconosciuto ai pensionati Ape Social"

mercoledì, 12 giugno 2019, 08:49

di massimo raffanti

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione di Massimo Raffanti sul progetto Home Care per l'assistenza economica agli invalidi non riconosciuto ai pensionati Ape Social.



"Cattive notizie per i dipendenti pubblici che, per meglio assistere i propri congiunti con gravi invalidità ed accompagnamento per deficit motori, psichici, visivi od altro, avevano scelto il pensionamento anticipato dell'Ape Social. Gran parte di questi dipendenti hanno subito in questi giorni una doccia fredda, considerato come per seguire una madre, un padre o un figlio, grazie al progetto Home Care, avevano potuto assumere una costosa badante, sentendosi in qualche spalleggiati da un diversificato contributo, stabilito dall'Inps in base a diversi parametri, fra i quali l'Isee familiare.



Alla domanda di rinnovo di un Home Care, già precedentemente autorizzato e riconosciuto ad un ex- dipendente pubblico lucchese, ora in Ape Social, è stato chiarito che il diritto alla contribuzione Inps alle spese sostenute per assistere l'invalido, come detto 'privilegio' riconosciuto a dipendenti e pensionati pubblici, non è dovuto a titolari di pensione anticipata Ape Social. Che proprio, paradossalmente, per assistere i loro congiunti invalidi avevano pensato di pensionarsi anticipatamente. Infatti a seguito di di chiarimenti pervenuti dalla Direzione Centrale Inps viene comunicato che i titolari di APE sociale non possono presentare domanda per HCP in quanto non in possesso di un trattamento pensionistico ma di una prestazione assistenziale che accompagna alla pensione. Non sono dunque configurati pertanto come pensionati della gestione pubblica. Le domande di rinnovo, in questi casi, saranno pertanto respinte.



A questo punto è lecito domandarsi quali finalità aveva ed ha il progetto Home Care e quanto va incontro alle difficoltà economiche di coloro i quali, proprio nell'interesse dell'invalido, avevano deciso un 'pensionamento anticipato' che però, in quanto Ape Social, pare non sia giusto definire pensione".