"Rotonda Guamo, situazione di pericolo"

giovedì, 20 giugno 2019, 13:17

Sono sempre di più le persone che si affidano alle automobili o ai furgoni noleggiati per andare in vacanza o per compiere qualunque tipo di viaggio, specialmente nel Nord Italia

mercoledì, 19 giugno 2019, 10:02

Guardate queste foto. Al calar del sole, in piazza San Pietro, a Roma, decine e decine di senzatetto di ogni nazionalità stendono il loro accampamento notturno nel colonnato del Bernini

lunedì, 17 giugno 2019, 17:15

Era giunto il momento di parlare: sulla morte di Cucchi colleghi e superiori sapevano di più di quanto avessero dichiarato. Lui è Riccardo Casamassima, l'appuntato scelto che si è rivolto al P.M. Giovanni Musarò e ha fatto mettere nero su bianco quanto appreso nella caserma dei carabinieri nei concitati momenti...

lunedì, 17 giugno 2019, 12:15

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo appello urgente a ritrovare una cagnolina, Giari, persa nella zona di S. Vito a Lucca

lunedì, 17 giugno 2019, 11:30

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di Bruno Zappia circa un'ambiguità riscontrata in via vecchia Pesciatina

domenica, 16 giugno 2019, 21:56

Il c.d. “Decreto Crescita” ha riproposto l’agevolazione del super ammortamento per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo che parte dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, nonché per quelli effettuati nel primo semestre 2020 (fino al 30 giugno) a condizione che entro il 31 dicembre...