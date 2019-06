Rubriche



Smarrita a Lucca la cagnolina Giari

lunedì, 17 giugno 2019, 12:15

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo appello urgente a ritrovare una cagnolina, Giari, persa nella zona di S. Vito a Lucca.



"Appello urgente, aiutateci. Giari non è stata ancora ritrovata. Dolcissima setter molto buona, ma che si impaurisce facilmente. La ragazza che l'ha adottata è disperata e non vede l'ora di riabbracciarla. Si è persa nella zona di S. Vito Lucca, nei pressi della pasticceria Regina, è stata avvistata l'ultima volta nella zona di Tempagnano e la stiamo cercando da giorni. Fate girare questo appello ovunque e chiunque la vedesse è pregato di contattarci in qualsiasi momento al 3476499829 o al 3404197728 o al 3471834141. Siamo disperate, sono passati davvero troppi giorni. Aiutateci a divulgare questo appello e a trovarla, l'unione fa la forza".