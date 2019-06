Rubriche



Smarrito un cane di nome Red

mercoledì, 26 giugno 2019, 08:50

Red, canino fulvo di circa due anni, è scappato il giorno dopo essere andato in adozione circa 20 giorni fa. Zona San Concordio, ma si pensa possa essere andato verso Altopascio (era stato trovato dal canile in quella zona). Ha microchip. Red è buono non morde è soltanto un po' spaventato. Se qualcuno lo vede chiami il canile municipale al numero 3485606725 oppure 3471834141 oppure 3346228584.