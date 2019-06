Rubriche : lettere alla gazzetta



"Stop sbagliato, va prolungato"

lunedì, 17 giugno 2019, 11:30

di bruno zappia

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di Bruno Zappia circa un'ambiguità riscontrata in via vecchia Pesciatina.



"Buongiorno, segnalo al comune di Capannori questo problema da parte di alcuni cittadini che hanno riscontrato questa ambiguità, in via vecchia Pesciatina (dalla parte di sotto del bar Colibrì), chiedendo di prolungare lo stop fino al divieto d’accesso, perché può essere causa di disagio e incidenti".