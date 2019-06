Rubriche



Viaggio all’estero: l’importanza della carta prepagata

venerdì, 21 giugno 2019, 17:30

Oggigiorno, per chi viaggia spesso oltre confine, avere con sé una carta di credito, o magari anche più di una, è diventato praticamente indispensabile: la tendenza che si registra in questi ultimi anni, infatti, è quella di utilizzare sempre meno i contanti e di ricorrere quasi sempre alla carta di credito sia per gli acquisti online, sia per per lo shopping e la spesa quotidiana.

La carta di credito prepagata, al confronto con le versioni tradizionali, offre una maggiore versatilità e sicurezza, in quanto non è legata ad un conto corrente: una caratteristica che la rende molto più indicata per gli acquisti online e, appunto, da utilizzare nel corso di un viaggio.

Usata come metodo di pagamento, la carta prepagata semplifica qualsiasi tipo di acquisto e di spesa, evita il problema dei cambi di valuta, con relative spese, e il rischio di confondersi nel ricevere il resto. Inoltre, chi viaggia spesso lo sa bene, non avere con sé troppi contanti è una tutela nei confronti di eventuali furti.

Le carte di credito prepagate possono essere controllate tramite le applicazioni rilasciate dalle banche, mantenendo sotto controllo tutte le operazioni con l’ulteriore possibilità di intervenire immediatamente in caso di furto o smarrimento.

Banche e istituti finanziari propongono carte di credito di diverso genere, con caratteristiche e funzionalità differenti, tuttavia i circuiti di pagamento più noti e diffusi in tutto il mondo sono essenzialmente due, Visa e Mastercard, riferiti non solo a prepagate ma anche a carte di debito e carte di credito tradizionali.

Le carte prepagate Visa

Il circuito Visa risale alla fine degli anni Cinquanta, inizialmente riguardava solo le carte BankAmericard, nel corso degli anni la gamma di prodotti si è estesa fino ad offrire carte prepagate standard, carte conto (dotate di Iban) e carte prepagate Visa Electron.

Le funzionalità delle carte prepagate Visa sono stabilite dall’emittente, che può essere una banca o un altro tipo di società, generalmente le Visa sono contactless e vengono emesse sia nella versione standard che premium, con plafond e possibilità di prelievo più elevati

Le carte prepagate Mastercard

Anche il circuito Mastercard costituisce uno dei più noti circuiti internazionali di pagamenti, la cui origine risale alla metà degli anni 60 con il nome di Interbank Card Association: il marchio Mastercard attuale è nato nel 1979 e comprende carte di credito, carte di debito, carte prepagate e carte usa e getta.

Le carte prepagate Mastercard vengono emesse in diverse versioni, destinate a differenti categorie di utenti e con funzionalità diverse, tra cui la presenza di un codice Iban e la modalità contactless.

Scegliere la carta più adatta per un viaggio all’estero

Sia le prepagate Visa che le Mastercard sono diffuse in molti paesi del mondo e possono essere utilizzate tranquillamente sia per gli acquisti in negozio che per le transazioni online. In ogni caso, prima di partire per un viaggio verso un paese estero, si consiglia sempre di verificare se la propria carta prepagata sia considerata valida.

Chescelta.it è il sito di riferimento per conoscere le caratteristiche delle principali carte prepagate da utilizzare per i viaggi o per gli acquisti online, destinate sia ad utenti privati che ad aziende, permettendo di confrontarne le funzionalità e di orientarsi verso il prodotto più adatto per rispondere alle proprie esigenze.