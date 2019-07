Rubriche



11 coltellate offuscate da una benda: obiettivo raggiunto

lunedì, 29 luglio 2019, 20:59

di barbara ruggiero

“I toni non siano la dodicesima coltellata per Mario”. Così il comandante generale dei carabinieri, Nistri, ai funerali di Mario Cerciello Rega, a Somma Vesuviana.

Già, i toni. E la polemica che infuria da 24 ore sul complice dell’assassino fotografato bendato, il diciannovenne italo-americano Christian Natale Hjort, colui che, secondo l’ordinanza del giudice, ha aggredito il carabiniere Varriale, mentre il suo amico Finnegan Lee Elder, 20 anni, ha accoltellato per 11 volte, Mario Cerciello Rega.

Benda condannata da tutti, a partire dall’Arma, inchiesta della procura, severe punizioni per i militari responsabili di un’azione tanto “ignominiosa”. La versione “ufficiale” che circola è che sia stata messa a Christian perché non vedesse dove i carabinieri lo stavano portando. Altre versioni (Carlo Bonini, Repubblica) parlano di “vendette” interne, mirate a colpire il colonnello intervenuto sul luogo dell’arresto, Lorenzo D’Aloia, inviso a molti nell’Arma – sempre secondo Repubblica – perché ha contribuito a individuare i responsabili dei depistaggi nell’inchiesta Cucchi.

Ma qual è il vero obiettivo raggiunto da questa foto mandata ai giornali dall’interno dell’Arma, al di là delle eventuali “sciabolate” interne? Guardatela bene: la scena sembra costruita ad arte, come un set cinematografico. Scrivanie della caserma perfettamente in ordine, senza un foglio , alle pareti le immagini degli eroi caduti. Più che la denuncia di un abuso (che sembra davvero artificiale e tutti forse ci stiamo cascando) appare propaganda, una “polpetta avvelenata” che serve ad alleggerire la posizione degli indagati e a prepararne l'estradizione, visto che in Italia siamo così disumani. Se l'avesse scattata un giornalista o un x cittadino sarebbe un documento verità importantissimo, così, passata alla stampa da fonti istituzionali, ovvero da un carabiniere presente al fatto, qualcosa non torna.

Perché questa foto chiaramente ora è uno strumento potentissimo nella mani della difesa, mette a rischio l’indagine, invalida l’interrogatorio e le prove raccolte, confessione compresa. Rende gli americani vittime del nostro “disumano” sistema investigativo e danneggia l’immagine dell’Italia.

La colossale campagna mediatica italiana su questa foto è, ovviamente enfatizzata con entusiasmo da tutti i media statunitensi che si augurano per i due connazionali l’estradizione negli USA e la stessa semi-assoluzione che fu riservata ai marines americani responsabili di 20 morti al Cermis.

Insomma, se fosse una messinscena avrebbe raggiunto perfettamente il suo scopo: accelerare le pressioni Usa, preparare la messa in libertà degli indagati, e il loro rientro in America da martiri. E che Dio benedica l’America come sempre. Di fronte alla super potenza Usa cosa vuoi che conti l’omicidio di un nostro carabiniere?

E di fronte anche alle grandi possibilità economiche delle famiglie dei due accusati, figli della buona borghesia di San Francisco, per entrambi scuole private che costano 20.000 dollari all’anno. Gabriel, il bendato, italo-americano, vive in una casa da due milioni di dollari; Finnegan sembra il solito ricco viziato e annoiato, quindi trasgressivo, fa uso di psicofarmaci, si definisce su Instangram “re del nulla”, sulla spalla sinistra ha tatuata una croce rovesciata, simbolo del satanismo. Entrambi ricchi, hanno ucciso per 100 euro.

E ora andiamo sul luogo del delitto, in via Pietro Cossa, a Roma. C’è la bandiera italiana issata a lutto, legata con una corda ad un cartello che indica la caserma dei carabinieri di Muzio Clementi. Quasi una beffa, perché lì, a pochi passi, c’era il supporto necessario per evitare la morte del militare, ucciso con una violenza spropositata: 11 coltellate sferrate da dietro, secondo quanto ha rivelato l’autopsia. Con un coltello da marines, portato, sembra, dagli Usa, nascosto nel bagaglio nella stiva dell’aereo. Strano. Come può un’ arma da taglio di 16, 17 centimetri superare i controlli di sicurezza senza essere sequestrata? Gli aeroporti statunitensi di controlli ne fanno e molti e sono tra i primi al mondo in materia di sicurezza.

Ma sono davvero tante, troppe, le versioni che non coincidono e non sono ancora chiare nella morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.

A cominciare dalla diffusione della nazionalità degli assassini, attribuita in un primo momento a nord africani. Si era detto fosse una dichiarazione del collega Andrea Varriale presente con il militare sul luogo dell’omicidio. Ora, a distanza di quattro giorni, abbiamo la conferma che non fu il militare a fornirla, bensì colui che aveva indicato ai due studenti il pusher, che gli ha rifilato aspirina e che poi ha chiamato il 112 per riavere il proprio borsello rubatogli dai ragazzi.

Perché questo depistaggio sulla nazionalità? Per non mettere in allerta i veri assassini?

I carabinieri, nella telefonata a Brugiarelli, lo appellano con il nome di battesimo “ Sergio”. Sembra una circostanza strana chiamare uno sconosciuto con il nome di battesimo, come se lo si conoscesse.

Migliaia sono i furti a Roma e le chiamate alle centrali operative di carabinieri e polizia, come mai i carabinieri decidono di intervenire con un pattuglia per un semplice borsello rubato di notte contenente documenti e telefono?

Chi ha organizzato l’appuntamento trappola con i due ragazzi americani ?

I superiori dei due militari sapevano dell’operazione?

Chi c’era a supporto dell’operazione? E se c’era, perché non è intervenuto nell’immediatezza?

Erano armati i carabinieri o sono andati all’appuntamento senza un minimo di sicurezza?

Insomma, tante incongruenze e una benda come ciliegina sulla torta, che è riuscita a mettere in secondo piano l’omicidio di un carabiniere. La dodicesima coltellata, appunto.