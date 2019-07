Rubriche



Anche Gentiloni aveva parlato di nord-africani, ma per lui l’accusa di razzismo non vale

domenica, 28 luglio 2019, 17:24

di barbara ruggiero

Attenti ai tweet, ai commenti, ai social, ogni reazione a caldo diventa polemica sterile, scalda il conflitto politico tra “fascisti e il mondo perbene”, tra destra e sinistra, tra salviniani e piddini. Politici e gente comune si scatenano sui social ed è guerra all’ultimo commento più oltraggioso, più razzista.

Ma è così importante la nazionalità del criminale che ha ammazzato a coltellate il vice brigadiere dei carabinieri in pieno centro a Roma? In Italia sembra di sì.

Le strumentalizzazioni ai limiti dello sciacallaggio, gli attacchi preventivi in stile Saviano, la corsa al nemico politico che si nasconde nel web, dimenticano che prima di ogni cosa esiste il rispetto per l’uomo, per la sua famiglia, per la divisa che indossava.

In un Paese “normale”, si sarebbe dovuto attendere almeno le esequie prima di scatenarsi in sproloqui razzisti e anti razzisti. Sentirsi uniti nel cordoglio, parlare con un'unica voce, tacere, rispettare; questi i sentimenti che avrebbero fatto bene al cuore di tutti.

Invece oggi, a 36 ore dall’omicidio (in mezzo a tante cose che non tornano nella dinamica dell’aggressione) lo sport preferito dai sinistri è sbeffeggiare chi ieri mattina sui social ha osato parlare di maghrebini o nord-africani.

Non per odio innato verso immigrati e risorse di boldriniana memoria, ma semplicemente perché la notizia della probabile nazionalità dei due aggressori-killer è stata diffusa immediatamente dai media, agenzie, testate giornalistiche online, telegiornali. Il primo comunicato dei carabinieri parlava di due nord-africani, forse magrebini.

In tanti, parlamentari, opinionisti, gente comune sono caduti nella “trappola”, secondo i ben pensanti di provata fede democratica e antifascista, avrebbero con i loro commenti, istigato all’odio razziale. Cosi da tre giorni sul web è un rimbalzo di foto, dei post sotto processo, per mettere alla gogna i cattivi prima che si perdano le “prove”.

Il bersaglio preferito, neanche a dirlo, è il lungo post di Giorgia Meloni che, a caldo, scriveva: «La scorsa notte un carabiniere di 35 anni è stato ammazzato da due animali, “probabilmente” maghrebini, ancora latitanti, 8 coltellate di cui una dritta al cuore a pochi passi dal Vaticano. Provo tanta rabbia e tristezza. Vicinanza alla famiglia di questo servitore dello Stato e dell’Arma dei carabinieri, spero che vengano presi e possano marcire in galera».

Un linguaggio accorato, emotivo, che insiste sulla certezza della pena e su una notizia che ha suscitato sgomento e rabbia per l’assassinio di un uomo dello Stato.

Anche Paolo Gentiloni aveva twettato subito dopo la notizia della morte del militare: “ Faceva il Carabiniere Mario Cerciello accoltellato a morte stanotte. A Roma in pieno centro, durante un controllo su due sospettati nordafricani. Onore alla vittima.” Eppure nessuno ha urlato al razzismo, se a usare la parola “nordafricani” è stato l’ex premier Pd Gentiloni , da marzo presidente del partito democratico. Questo tweet è stato poi rimosso con tante scuse. Però sotto accusa ci sono gli altri, i cattivi, la Meloni che ha “osato” modificare il suo tweet a scenario cambiato e non lui, che ha creduto, come tutti i media e come tutta Italia, alle prime notizie degli ambienti investigativi.

A poche ore dalla confessione dello statunitense, infatti, la sinistra anti-razzista, anti salviniana, anti destra, si spella le mani e brinda. Avete visto? L’aggressore non era un immigrato africano, ma un cittadino americano. Pericolo scampato. Gli americani non vengono con i gommoni degli scafisti, meno male, sono figli della ricchezza e del potere.

Repubblica ha titolato per ben tre volte in un'unica giornata sono a-m-e-r-i-c-a-n-i.

Lo abbiamo capito. E sappiamo anche che agli americani viene spesso riservato un trattamento di favore in ambito processuale. Basta ricordare il Cermis, quando un jet dei marines statunitensi tranciò nel 1998 il cavo di una funivia provocando la morte di 20 persone. I marines non furono processati in Italia e il pilota fu condannato negli Usa a sei mesi di detenzione , ma dopo quattro tornò in libertà per buona condotta.

Chissà se stavolta potremo avere l’onore di processare gli assassini del carabiniere a casa nostra.

Intanto è già cominciata la solidarietà ai due americani, il consolato statunitense ha già messo a disposizione degli arrestati avvocati gratuiti, e già i tabloid americani parlano del secondo caso Knox, facendo trasparire la fragile e impreparata magistratura italiana . Ecco la foto, scattata in una caserma dei carabinieri, di Christian Gabriel Natale Hjart (che parla un po’ di italiano) bendato con le mani legate. Va precisato che in Italia è reato fotografare una persona in situazione di restrizione della libertà, così come è irregolare bendare la persona fermata. Infatti l’Arma ha già avviato un’indagine interna e il militare che ha messo la benda sarà spostato a un reparto non operativo. Il comandante generale Nistri lo definisce un fatto molto grave e la procura ha aperto un’inchiesta per maltrattamenti e violenza privata.

Naturalmente questa foto è già motivo di lite fra i partiti e i rispettivi fan sui social. Il Pd e dintorni, in coro, parlano di trattamento disumano, il Pd annuncia un’interrogazione parlamentare. Salvini invece scrive:

“A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto”.

Sulla stessa linea la Meloni:

“A tutti quelli che ora si affannano a montare il caso del delinquente bendato in caserma vogliamo ricordare che la vittima è un carabiniere barbaramente ammazzato a trentacinque anni, il carnefice un balordo drogato americano”.

I berlusconiani denunciano il tentativo di spostare l’attenzione dalla morte del carabiniere alle irregolarità commesse da chi ha scattato e fatto circolare quella foto, e parlano di strumentalizzazione contro le forze dell’ordine.

Ma Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo del partito democratico alla Camera, insiste: “

“Orfani della motivazione razziale per fomentare la rabbia contro assassini che non sono immigrati irregolari, trovano subito un altro obiettivo dove convogliare la fortissima emozione per l’omicidio efferato e trasformare la solidarietà di tutti per i Carabinieri in possibile difesa di un comportamento punito dalla Legge. Addirittura già radicalmente criticato dal vertice dell’Arma. E già oggetto di inchiesta disciplinare”.

Un post un po’ contorto, a dir la verità. Ma di sicuro, anche stavolta, i cattivi, quelli che non rispettano la legalità, sono sempre le forze dell’ordine. Puntuale come le tasse, l’accusa è arrivata corroborata da prove.