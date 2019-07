Rubriche



Andamento del mercato immobiliare a Lucca

martedì, 2 luglio 2019, 09:40

Avere una casa propria è spesso il primo passaggio per l’indipendenza ed oggi è un’operazione compiuta sempre da più giovani.

Tuttavia, non sempre acquistare un immobile è un’operazione immediata e, anzi, quasi mai, si possiede il denaro utile a fronteggiare tutte le spese relative. Ed ecco perché talvolta si preferisce iniziare con l’affitto di un’abitazione, che comporta certamente meno costi nell’immediatezza, anche se non costituisce un investimento a lungo termine del proprio capitale.

Il primo passaggio quindi da valutare è: meglio acquistare o affittare?

La modalità sempre più efficace di acquisto è la stipula di un contratto di mutuo, che consente al potenziale acquirente di godere in breve tempo delle somme necessarie per la compravendita, con impegno alla restituzione dell’importo (maggiorato degli interessi pattuiti) mediante pagamento mensile rateale in favore dell’istituto bancario prescelto.

Chiunque scelga di acquistare, quindi, deve in primo luogo ricercare l’offerta sul mercato più conveniente in relazione alle proprie esigenze.

Una soluzione pratica e veloce potrebbe essere quella di confrontare i preventivi di mutuo delle varie banche o finanziarie: non sarà più neppure necessario recarsi in loco, dal momento che sono disponibili in molti casi gratuitamente online appositi calcolatori, che mediante la compilazione del format, consentono all’utente di avere immediata contezza della rata eventualmente a proprio carico in base alla somma indicata e alla durata del finanziamento (per approfondimenti e per calcolare la rata di un mutuo: http://www.calcoloratamutuo.org).

Chiaramente, si tratta sempre di un investimento a medio/lungo termine, che vincola e impegna le proprie forze economiche sull’operazione di acquisto di un determinato immobile. Pertanto, per chi non ha l’esigenza di stabilizzarsi in un certo luogo ovvero per chi non è disponibile ad obbligarsi nei confronti di una banca per diversi anni, solitamente preferisce procedere con l’affitto di una casa, operazione certamente meno vincolante.

Quanto costa comprare o affittare casa a Lucca?

A tale scopo, può essere utile una guida sull’andamento del mercato immobiliare sul territorio toscano, tanto con riguardo ai prezzi di acquisto, quanto a quelli di affitto degli immobili, in base a rilevazioni statistiche relative al mese di maggio 2019.

Più precisamente, considerando il Comune di Lucca, i prezzi medi per comprare una casa sono circa 2 mila euro/mq (in netto ribasso rispetto all’anno precedente) mentre quanto ai prezzi medi di affitto si avvicinano a Euro 7,60/mq.

Al vertice della classifica si pone la zona Centro Storico, con rispettivamente Euro 3.062,00/mq per l’acquisto ed Euro 10,01/mq per l’affitto, contro zone più economiche come Nozzano, Arliano e Bazzano con medie di Euro 1.390,00 al mq ed Euro 5,30 al mq.

Alle posizioni intermedie si trovano Arancio e San Filippo con una media dei prezzi di vendita pari ad Euro 2.027,00/mq e dei prezzi di affitto di Euro 8,87/mq e, ancora, La Maulina, Morianese e Torre con rispettivamente Euro 2.101,00 al mq ed Euro 7,00 al mq.