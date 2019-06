Rubriche



Biglietti da visita personalizzati online: come, quando e perché

domenica, 30 giugno 2019, 21:49

Che si tratti di aziende, imprenditori o freelance poco cambia, perché in tutti i casi un buon professionista si riconosce anche dal modo in cui si presenta. Tutte le credenziali che riguardano l’attività svolta e i contatti di riferimento sono di norma racchiusi in un semplice biglietto da visita, che viene consegnato al cliente o al collaboratore. Si tratta di uno strumento di comunicazione molto efficace, che oggi può essere scelto in ogni suo dettaglio e stampato direttamente online.

Diversi sono i portali che danno all’utente la possibilità di decidere colori, logo, formato, tipo di carta e carattere del proprio biglietto da visita, ma procediamo con ordine. Nel caso del sito Arti Grafiche Macaluso, ad esempio, si dà in prima istanza la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di biglietti quelli più in linea con le nostre esigenze. Questo significa che si può decidere di optare per un biglietto standard e tradizionale oppure per biglietti cosiddetti “nobilitati” cioè glitterati, con lamina in metallo, perlati, fosforescenti etc…

Dopo questa prima selezione l’acquirente può selezionare caratteristiche più tecniche, ad esempio nel caso del biglietto profumato è possibile scegliere l’essenza che andrà ad arricchirlo. Anche i formati cambiano in base ai gusti, ma di solito si opta per quello standard di 8,5 x 5,5 cm. Il sito consente poi di scegliere se utilizzare due grafiche differenti per fronte e retro e ancora l’orientamento del biglietto e dove si vuole applicare un determinato effetto.

Altro elemento rilevante è di solito il logo dell’azienda. In tal caso, chi ne ha già uno può inoltrare il file sul sito dell’ente, che provvederà a riportarlo sul biglietto; chi invece ne è sprovvisto può richiederne la realizzazione direttamente al sito. Inoltre, prima di effetture la richiesta con tutte le opzioni scelte, l’utente può visualizzare il preventivo dell’ordine e decidere se variare qualcosa oppure procedere. Infine, spetta a quest’ultimo anche scegliere se ricevere la spedizione normale o quella express più veloce.

In definitiva, chi pensava che questo strumento di marketing fosse ormai obsoleto, deve fare i conti con le nuove possibilità offerte dal web in termini di creatività, innovazione e rapidità di elaborazione del prodotto finale, anche quando si tratta di biglietti da visita.