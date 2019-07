Rubriche : lettere alla gazzetta



"Buche all'infinito"

giovedì, 25 luglio 2019, 19:17

di bruno zappia

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la segnalazione del consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia in merito alla situazione del manto stradale in via dell'isola.

E siamo all’ennesima segnalazione per quanto riguarda le buche nelle strade. Questa è via Dell’Isola, per chi la percorre in macchina, in moto o in bici rappresenta un serio pericolo ma soprattutto è un ulteriore pericolo per chi la percorre a piedi al buio.