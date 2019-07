Rubriche



“Carabiniere morto? Uno di meno". Orrore sul Web

sabato, 27 luglio 2019, 20:56

di barbara ruggiero

L’omicidio del vice brigadiere Mario Rega Cerciello rimane un giallo con troppi punti oscuri. I magrebini non c’erano, i colpevoli sono due studenti americani di 19 e 20 anni, si chiamano Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee.

Il fermo per omicidio volontario e tentata estorsione è arrivato al termine di un lungo interrogatorio svoltosi a Regina Coeli ieri pomeriggio. Uno dei due sospettati, il ventenne Elder, ha confessato di aver affondato per almeno otto volte la lama di un coltello nel corpo del carabiniere di 35 anni nella notte tra il 25 e 26 luglio scorsi in pieno centro a Roma. Ora però Elder si avvale della facoltà di non rispondere. L’arma del delitto è stata ritrovata dai carabinieri nascosta dietro un pannello nel soffitto della stanza dove alloggiavano i due americani, il Palace Visconti Hotel di via Federico Cesi, a pochi passi dall’omicidio. Eppure nel primo brogliaccio la dichiarazione del collega di Mario Rega Cerciello era stata diversa, aveva dichiarato infatti che due magrebini erano coinvolti nell’omicidio. La pista dei nordafricani è durata solo 24 ore. Il perché di questa dichiarazione è ancora da chiarire.

Comunque al momento la ricostruzione ufficiale dei fatti è questa: sono circa le 24, i due americani gironzolano nei pressi di piazza Mastai, zona Trastevere, in cerca di cocaina. Si avvicinano a Sergio Brugiarelli e gli chiedono una dose. Lui non ne ha, ma gli indica il pusher dove possono acquistarla. I due americani vanno dal pusher e la comprano per 100 euro. Si appartano e utilizzano la droga subito, si accorgono che è una fregatura, non è cocaina ma aspirina. Tornano a piazza Mastai per cercare lo spacciatore che gliel’ha venduta, ma si è dileguato, c è però la prima persona a cui si sono rivolti. Nasce una discussione, chiedono la restituzione dei 100 euro. Ma Brugiarelli non li ha. Gli rubano il borsello e scappano via.

E a questo punto le cose diventano meno chiare, perché le fonti ufficiali non forniscono ulteriori elementi. Brugiarelli non ha chiamato il 112, dai tabulati non risulta questa telefonata. Potrebbe aver fermato una pattuglia che ha diramato l’ordine di intervento. Ma quale spacciatore avvisa i carabinieri di un furto subito? Nessuno. A meno che Brugiarelli non fosse un loro informatore, incaricato di controllare la piazza di spaccio trasteverina.

Di fatto i due carabinieri, Mario Rega Cerciello e il collega Andrea Varriale intervengono. Ma in borghese, disarmati. Vanno loro, al posto del presunto informatore, all’appuntamento fissato fra i due americani e Brugiarelli per lo scambio borsello-100 euro, in zona Prati, via Pietro Cossa.

Altra incongruenza: chi ha deciso la missione? Perché i militari erano in borghese? Per non insospettire i due americani ricattatori? D’accordo, ma perché si sono mossi senza armi? E perché non li hanno affiancati, come di norma, altre pattuglie nascoste e pronte a intervenire? Quelle che, dopo l’accoltellamento, avrebbero potuto inseguire i due studenti?

I due militari erano in borghese, ma si sono subito qualificati come carabinieri. Nasce una colluttazione, Elder Finnegan Lee estrae un coltello e colpisce a morte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello. Il militare muore al pronto soccorso del Santo Spirito. I responsabili dell’omicidio scappano e tornano in albergo, a pochi passi dal luogo del delitto. Un hotel di lusso con una tariffa a notte per una camera doppia di 152.00 euro.

Insomma, una vicenda con ancora molte contraddizioni, finita nel peggiore dei modi, e con tre attori: i due americani, lo spacciatore, ed i carabinieri.

I due americani in cerca di droga, probabilmente cocaina, sono due studenti di famiglie facoltose, vista la cifra spesa per l’alloggio; Trastevere, rione storico pieno di turisti, il rione, un tempo, della “Festa de Noantri” e delle osterie, dove andavi a bere il vino dei Castelli Romani , ora è piazza di spaccio.

Poi lo spacciatore che chiama i carabinieri, ultimo anello della catena dell’assurdo.

Ma quello che non lascia indifferenti in questa tragedia, è anche la fomentazione nel web, tra retorica e odio sparso un po’ dovunque. Ecco il post su facebook dell’insegnante del liceo "Pascal" di Romentino (Novara): "Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza".

Un commento a dir poco vergognoso pieno di livore e di accanimento politico che in questo momento stona e irride con un fatto tragico come l’omicidio di un carabiniere. L’autrice del post, insegnante di lettere e storia dell’arte, ora si scusa: “Ho commesso un gravissimo errore, sono stata stupida”. No, questa non è stupidità. Questa dichiarazione è talmente grave da comportare la sospensione dall’insegnamento, perché chi scrive frasi del genere cosa mai potrà insegnare ai giovani?

E infine: in America chi uccide un poliziotto rischia, in certi stati, la pena capitale. Tutti ricordiamo il caso di Amanda Knox, assolta definitivamente e supportata addirittura dalla Clinton, in tempi non troppo lontani. Cosa succederà nel futuro processo dei due giovani americani? La giustizia italiana dovrà dimostrare non essere intimidita da pressioni a stelle e strisce.