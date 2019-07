Rubriche : lettere alla gazzetta



"Carabiniere ucciso, sdegno per esternazioni insegnante"

domenica, 28 luglio 2019, 19:34

di andrea conti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Andrea Conti sulle esternazioni di una professoressa dopo l'omicidio del carabiniere Mario Rega a Roma.



"Egregio direttore,

sulla morte di quel povero carabiniere a Roma si sono dette e scritte fin troppe cose, deplorevoli e non, e quindi non voglio aggiungere altro se non il mio cordoglio alla famiglia e la vicinanza a tutte le forze dell’ordine.

Quello che vorrei sottolineare, se ancora ce ne fosse bisogno, è l’indignazione ma soprattutto la paura di quelle parole scritte da un insegnante di Novara che ne gioisce e insulta un servitore dello stato, ucciso nell’adempimento del suo dovere.

Come ho scritto prima, di cose deplorevoli sulla morte di quel povero Carabiniere e sulle forze dell’ordine se ne sono scritte anche troppe, ma che a scriverle sia una “Insegnante” della nostra scuola è veramente inquietante.

Purtroppo di queste affermazioni da parte degli “Insegnanti” della scuola pubblica Italiana ce ne sono state a bizzeffe, vedi l’insegnante di Torino che augurava la morte ai poliziotti, l’insegnante siciliana che associava Salvini a Mussolini, quest’ultima di Novara che trovo difficile chiamare insegnante, e quante più se ne ha se ne metta.

Tutto questo odio verso la democrazia, intesa come meritocrazia, verso le forze dell’ordine, verso la Giustizia e verso chi pensa con la propria testa e quindi diversamente dalla sinistra, è frutto proprio di tutti questi anni di “Insegnamento” della paura di chi la pensa diversamente, della paura di perdere il proprio Status di privilegiato perché stipendiato dallo stato, sia che si faccia un buon lavoro che non.

Non avevo ancora 10 anni e in terza elementare un Maestro dichiaratamente “Comunista” all’epoca c’erano sempre, decise di portare tutta la scuola al Sacrario di Marzabotto ad onorare le vittime del Fascismo.

Eravamo soltanto dei Bambini che avevano voglia di divertirsi e fare una gita all’aperto, di scoprire cose nuove e vedere posti nuovi, ma quel giorno me lo ricordo ancora oggi, grigio, triste e noioso.

Non so se è quella gita che mi ha fatto diventare di destra…, ma sono sicuro che il vero insegnamento è quello di trasmettere il sapere e la storia alle nuove generazioni senza pregiudizi, lasciando agli studenti la libertà di capire e scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato.

Sono altresì sicuro che ci sono tantissimi Maestri e Professori eccelsi, che trasmettono il loro sapere raccontando la storia così come è stata, cercando di istruire i propri studenti a pensare con la propria coscienza ed a voler bene alla propria patria difendendola e rispettandola, onore a loro.

La mia speranza è che tutti questi “cattivi Insegnanti” che ho citato nelle prime righe vengano spazzati via dal circuito scolastico, in modo che tutta questa Sinistra di oggi che vive sostanzialmente solo grazie a loro, si dissolva e finalmente la vera democrazia, la vera Giustizia, il vero amore per il proprio paese tornino a vivere di nuovo.

Un grazie a tutte le forze dell’ordine e anche a Salvini, che con il suo modo di fare dopo decenni sta risvegliando la nostra identità di Italiani.

Un cordiale saluto"