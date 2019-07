Rubriche : lettere alla gazzetta



"Cartiere in crisi e procedure concorsuali, noi non ci stiamo"

sabato, 27 luglio 2019, 21:05

di Pc Valdinievole

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento a firma del partito comunista della Valdinievole e Lucchesia sulla situazione di alcune cartiere:

Tre indizi fanno una prova. Parafrasando una nota scrittrice di gialli, si potrebbe dire che il settore cartario, nella Piana di Lucca, è in difficoltà. In questa estate sono 3 (almeno) le realtà aziendali che ci preoccupano: Stabilimento ex Paper Group di San Gennaro a Capannori, Cartiera Giusta a Villa Basilica e Cartiera Pieretti di Marlia. Realtà apparentemente lontane, ma che hanno dei trascorsi molto comuni. Tutte infatti sono passate, negli ultimi anni, attraverso trasformazioni societarie. Due delle quali vittime di tentativi estremi, degli imprenditori stessi, di riprendersi ciò che avevano distrutto. Notizia di questi giorni che la Cartiera Pieretti ha presentato concordato in bianco, dopo anni di difficoltà economiche e finanziarie. i dipendenti lamentavano da tempo ritardi nel pagamento dei salari.

I dipendenti della ex Paper Group sono in agitazione per la riduzione di salario richiesta dalla nuova governance, come se le colpe del passato siano da attribuire agli operai stessi.

La Cartiera Giusta ex Cartiera della Madonnina è in vendita dopo le disavventure del passato, dopo 10 anni dal concordato preventivo persistono le incertezze e le precarietà.

In tutte queste situazioni i primi a soffrire sono sempre i dipendenti. La classe politica al governo si mantiene ben lontana da queste problematiche. Tanto Pd, Movimento 5 Stelle che Lega pensano bene di non contrastare questo circolo vizioso, dove gli interessi economici e finanziari sono più importanti dei problemi dei lavoratori.

Le aziende possono essere amministrate dai dipendenti, senza necessità che imprenditori/speculatori si avvicinino a portare il proprio abbraccio mortale.

Noi del Partito comunista denunciamo il sistema che protegge, garantisce amministratori e classi dirigenti, nonché il mondo dei professionisti che speculano sulla gestione delle aziende in crisi.

Se da una parte c'è la crisi industriale, dall'altra avvocati, commercialisti, persone legate alla finanza che speculano e accumulano fortune sulle liquidazioni e sui fallimenti.

Anche a Lucca in questi anni c'è stato un ricorso sfrenato, ed incontrollato, alle procedure concorsuali, salvagenti di personaggi che hanno affamano migliaia di operai e piccoli imprenditori. Si, come comunisti oggi, dobbiamo essere a fianco anche delle piccole partite Iva, equiparabili nella maggior parte dei casi a lavoro subordinato. Oggi più che mai serve un fronte comune tra tutti i lavoratori, di fronte ad un capitalismo vecchio e sofferente, che usa tutte le armi possibili per resistere.