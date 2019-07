Rubriche : parliamo di... fisco



Cedolare secca su locazioni abitative e commerciali

martedì, 2 luglio 2019, 11:16

di nicola nottoli

La cedolare secca è un regime opzionale di imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi.

A decorrere dall’anno 2011, il locatore di immobili a uso abitativo che non agisca nell’esercizio di un’attività di impresa può scegliere di optare per il pagamento della cedolare secca.

In presenza di valida opzione, la cedolare secca sostituisce:

l'Irpef e le relative addizionali (regionale e comunale) dovute sul reddito fondiario derivante dalla locazione delle unità immobiliari a cui si riferisce l'opzione e delle relative pertinenze, nei periodi di validità dell'opzione;

l'imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali per le quali si applica l'opzione;

l'imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione dell'immobile e delle pertinenze in relazione al quale è stata espressa l'opzione;

l'imposta di registro e di bollo eventualmente dovute sulla risoluzione del contratto, se alla data della risoluzione è in corso l'annualità per la quale è esercitata l'opzione per la cedolare.

L’opzione per il regime della cedolare secca sugli affitti può essere unicamente esercitata dal locatore: persona fisica, soggetto passivo Irpef titolare del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento (ad es. usufrutto, diritto di abitazione o diritto di enfiteusi)

Tale regime agevolativo è possibile anche per i soggetti che non siano proprietari dell'immobile, ovvero: il sublocatore e il comodatario che conceda a titolo oneroso il godimento dell'immobile a favore di terzi; a condizione che i contratti da questi stipulati abbiano le caratteristiche delle locazioni brevi ovvero di durata inferiore a 30 giorni; tipica situazione delle locazioni ad uso turistico.

Per quanto riguarda il profilo del conduttore, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito la lettura restrittiva della lettera normativa secondo la quale, per l'applicabilità della cedolare secca, si deve tenere conto anche dell'attività del conduttore, restando, pertanto, escluso da tale regime il contratto di locazione stipulato con conduttori che operano nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili oggetto della locazione vengano utilizzati dal conduttore per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti (ad es. l’immobile assegnato ad uso foresteria per dipendenti).

Con la Legge di Bilancio 2019 è stata prevista l’estensione del regime di cedolare secca ai locali commerciali censiti in categoria C/1 e cioè ai negozi e alle botteghe, con esclusione delle altre tipologie di immobili strumentali (ad esempio: uffici, capannoni, opifici e laboratori); l'accesso all'imposizione sostitutiva è subordinata ai seguenti requisiti:

negozi in categoria catastale C/1 e le relative pertinenze;

superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze);

contratti stipulati nel 2019 (ma l'imposta sostitutiva dovrebbe trovare applicazione per tutta la durata contrattuale);

tra soggetti che il 15.10.2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo.

Riepilogando i contratti a cedolare secca possono essere applicati alle locazioni abitative, anche in caso di affitti turistici di breve durata, e alle locazioni commerciali aventi ad oggetto negozi. I vantaggi consistono nella misura dell’imposta che è ridotta al 21% e assolve anche l’imposta di registro nella misura del 2% del canone annuale e l’imposta di bollo sul contratto, si precisa inoltre che, in caso di contratto di locazione “concordato” l’imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta al 10%

D’altro canto, tuttavia, chi sceglie la cedolare secca non può più operare aumenti del canone, ad alcun titolo, e non potrà sfruttare detrazioni per carichi di famiglia, ove spettanti, né eventuali altre detrazioni o deduzioni se su redditi di natura diversa.