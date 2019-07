Rubriche



Cessione del quinto pensionati INPS: aggiornamento tassi 2019

martedì, 2 luglio 2019, 09:46

I pensionati possono accedere a diverse forme di finanziamento agevolato: tra le più diffuse vi è sicuramente la cessione del quinto INPS, cioè una peculiare tipologia di prestito, che riviene la sua specificità nella modalità di restituzione del capitale beneficiato.

Infatti, il soggetto interessato può richiedere questa tipologia di prestito alle banche e finanziarie e rimborsare la somma prestata (maggiorata ovviamente degli interessi) mediante addebito diretto dell’INPS sulla pensione percepita dal beneficiario. L’importo della rata comunque non potrà superare il quinto della pensione mensile percepita dal richiedente.

Si viene così a creare un rapporto trilaterale: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale trattiene la somma della rata direttamente dalla pensione del richiedente ed al contempo si impegna a versarla nelle casse della banca o finanziaria prescelta dal privato. Chiaramente durata del finanziamento ed ammontare della rata sono rimessi alla libera determinazione del pensionato, fermo restando alcuni limiti imposti dalla legge.

Volendo porre attenzione sul costo complessivo del suddetto finanziamento, l’ultimo aggiornamento sui Tassi soglia Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale) è relativo al trimestre Aprile-Giugno 2019, ove essi sono espressi in misura percentuale e variano a seconda dell’importo finanziato e dell’età anagrafica del richiedente. A titolo meramente esemplificativo, con riguardo a soggetti tra i 60 ed i 64 anni per somme superiori a Euro 15.000,00 il tasso soglia individuato trimestralmente è pari a 7,70%; diversamente, per coloro che richiedono importi inferiori a Euro 15.000,00 con età inferiore a 59, il Taeg è pari a 6,90%.

Oltre a questa peculiare tipologia di prestito, per i soli pensionati ex dipendenti pubblici (così come per i dipendenti pubblici ancora in servizio) è possibile accedere ai finanziamenti pluriennali Inpdap (per approfondimenti sui requisiti di accesso: http://www.calcoloprestito.org/guida/inpdap). E’ possibile differenziare due diversi tipi di prestiti agevolati: quelli diretti e quelli indiretti. Sono accomunati dalla circostanza di essere erogati solo in presenza di necessità personali e familiari comprovate e individuate al momento della domanda di accesso, ad esempio in costanza del matrimonio di un figlio oppure in caso di iscrizione ad un corso di laurea almeno biennale.

La differenza fondamentale è rappresentata dal fatto che mentre i finanziamenti diretti sono erogati direttamente dall’INPS (su cui è confluita a partire dal 2012 l’INPDAP), quelli indiretti sono offerti da istituti di credito esterni, comunque garantiti dall’INPS al verificarsi di determinati eventi, come la morte del beneficiario o la cessazione del suo rapporto di lavoro.

Sono tante ormai le banche e finanziarie che consentono ai pensionati interessati ai prestiti ad offrire la possibilità di richiedere un preventivo online gratuito: in questo modo l’utente potrà conoscere, in base all’importo richiesto e alla durata, l’ammontare della rata.