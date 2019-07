"Cicche e microplastiche, istituire un servizio di pulizia"

Rubriche : lettere alla gazzetta



Liano Picchi, ex presidente di Sistema Ambiente, in merito all'abbandono dei mozziconi di sigaretta.

"Leggo che il consiglio comunale di Lucca si appresta a dichiarare guerra all'abbandono dei mozziconi di sigaretta, predisponendo addirittura dei contenitori da acquistare e dare in comodato d'uso gratuito a tutte le utenze pubbliche ed ai bar dell'intero comune, istituendo poi dei servizi di raccolta a questi finalizzati.



Con tutto rispetto per le encomiabili intenzioni dell'estensore della mozione, ho qualche riserva però sull'utilità del rapporto costi benefici per l'attivazione di un servizio del genere. Non basterebbe semplicemente che bar ed esercizi pubblici tenessero nelle zone fumo o all'esterno dei semplici portacenere in cui gli avventori possano gettare i mozziconi? Una volta spente, i gestori non possono conferirle nell'indifferenziato? In considerazione dell'esiguo ingombro, peso e non riciclabilità di quest'ultime, qual é il senso di una raccolta a parte a queste dedicata?



Intendiamoci, tutto ha un senso ciò che porta a migliorare l'ambiente in cui viviamo, ma esistono priorità evidenti che sarebbe bene affrontare per prima in considerazione dell'investimento che richiedono e del danno che si va a parare. A questo proposito invito il comune di Lucca e tutti gli altri della Piana a concentrare i prossimi sforzi per evitare il propagarsi delle microplastiche nell'ambiente, istituendo un servizio di pulizia, a monte, del taglio dell'erba sui cigli. Allego questa foto scattata ieri dopo il passaggio di un trattore inviato dal comune, che, dell'inciviltà di un cittadino che ha gettato un sacchetto di rifiuti su di un ciglio, ne ha fatto una quantità infinita e di difficile raccolta di microplastiche, triturandole insieme all'erba. Casi del genere se ne vedono ormai lungo ogni strada e costituiscono un crescente degrado immediato ed un futuro inquinamento dei mari.



Con piccoli investimenti si potrebbe far precedere questo lavoro da un operatore che toglie preventivamente bottigliette ed altri materiali incivilmente gettati e nei casi non intercettati a monte almeno un recupero successivo, anche se certamente assai più difficoltoso, ma una cosa é certa, il servizio costerebbe molto meno di quello ipotizzato per i mozziconi di sigarette e intercetterebbe quantitativi notevolmente maggiori di microplastiche".