Rubriche



Conti correnti: gli italiani controllano i propri risparmi online

lunedì, 1 luglio 2019, 10:29

In Italia il processo di sviluppo tecnologico degli istituti di credito registra un’evoluzione più lenta rispetto al panorama europeo e mondiale, dove i perni sono rappresentati ad esempio dall’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale, nonché di evoluti sistemi di gestione dei dati.

Ed è proprio su questi fattori che si concentrano, secondo recenti stime, i principali investimenti di capitale in innovazione delle banche, che non a caso si sono sestuplicati nell’ultimo quinquennio a livello globale. Contrariamente a questo andamento, però, sul nostro territorio nazionale manca una vera e propria pianificazione a livello di tecnologia finanziaria e si procede ancora per piccoli step.

Secondo una recente indagine aumentano gli italiani che sfruttano il web o lo smartphone per la gestione ed il controllo del proprio conto corrente, a dispetto delle modalità tradizionali.

Difatti, dal luglio 2018 si è registrato un aumento del 3% dei fruitori dei servizi bancari tramite sito internet dell’istituto bancario (da circa il 49,1% al 52,1%) e solo dello 0,8% dei servizi di mobile banking (dal 22,4% al 23,2%).

Ma non è questo il dato più interessante emerso dalla suddetta statistica. Dal punto di vista soggettivo, coloro che preferiscono ricorrere al web per la gestione del proprio risparmio appartengono ad una fascia di età compresa tra i 55 ed i 64 anni, rappresentando ben il 58,4% degli utenti. Diversamente, quanto ai servizi scaricabili sul proprio cellulare, la maggior parte dei fruitori sono giovani tra i 18 ed i 24 anni, che quindi preferiscono avere sott’occhio il proprio conto corrente, ovunque si trovino, utilizzando smartphone o tablet.

Ormai lo sviluppo tecnologico stimola la fiducia degli utenti, tanto è vero che si registra un aumento del 7% dell’utilizzo di internet, rispetto allo scorso anno, anche per lo svolgimento di operazioni finanziarie complesse e meno frequenti.

I vantaggi che dovrebbe avere un conto corrente per essere al passo con i tempi sono: economicità, trasparenza e praticità. Infatti secondo un recente studio il 55,2% preferisce i conti che offrono la possibilità di essere gestiti online, rispetto all’operatività tradizionale, soprattutto perchè consentono di risparmiare.

Circa il 39,2% preferisce i conti a distanza perché consentono di avere in tempo reale il saldo e le movimentazioni sul conto senza doversi recare nella filiale.

Infine circa il 40% degli italiani preferisce i conti online perchè solitamente più trasparenti e meno complessi dei conti tradizionali.

Come scegliere un conto online?

Ogni giorno cresce l’offerta di conti correnti online: scegliere non è affatto un’operazione semplice. Infatti bisognerà controllare non solo i costi connessi al canone mensile, ma anche le commissioni sulle operazioni come ad esempio i bonifici online, MAV, ricariche telefoniche o ancora i costi connessi agli strumenti di pagamento collegati, come carte di debito, prepagate e carta di credito (per ulteriori approfondimenti: migliorcontocorrente.org).

Quindi per scegliere il conto più adatto alle proprie esigenze bisognerà innanzitutto analizzare i servizi che si utilizzano maggiormente: non sempre quindi un conto a zero canone può essere il più conveniente.