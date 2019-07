Rubriche : lettere alla gazzetta



“Continua il libero accesso al centro storico eludendo la Ztl”

domenica, 21 luglio 2019, 12:17

di lelio marchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di Lelio Marchi in merito al "varco" di accesso al centro storico da via del Fosso nei pressi di Villa Bottini/Hotel Ilaria.



"Salve,

come potete vedere dalle immagini, e come già segnalato dal sottoscritto in data 9 febbraio 2019, sta continuando il libero accesso al centro storico, eludendo la ZTL, da via del Fosso nei pressi di Villa Bottini/Hotel Ilaria.

Chiunque giunga in città da Porta Elisa dirigendosi verso via S. Croce, può tranquillamente entrare da questo “varco” spostando quella specie di transenna mezza rotta che da mesi giace in quello stato.

Bene, andiamo avanti così, pensiamo al dilettevole (concerti, ruspe e ghiaia al campo Balilla, comics, cambio viabilità ecc. ecc.) e tralasciamo l’ordinario tanto chi ci rimette sono sempre e solo i cittadini che vivono nel centro storico.

Saluti.

Lelio Marchi"