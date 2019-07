E ora chi pulisce?

Altri articoli in Rubriche

sabato, 13 luglio 2019, 18:17

Nel paese dei balocchi, delle furberie, dei diritti acquisiti e della poca voglia di lavorare, Roma vince la medaglia d’oro dei fannulloni e degli assenteisti, attestandosi tra le prime città d’Italia per assenza prolungata dal posto di lavoro

sabato, 13 luglio 2019, 10:38

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lunga e approfondita riflessione di V. Favilla sulla ormai ben nota questione relativa agli assi viari

venerdì, 12 luglio 2019, 13:19

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta delle segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil, Faisa settore trasporti sulla vertenza CTT Nord

venerdì, 12 luglio 2019, 09:48

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del consigliere del Movimento 5 Stelle di Lucca, Massimiliano Bindocci, in risposta alla provocazione del direttore Aldo Grandi che lo ha definito "talebano" dopo la presa di posizione sulla pubblicità ritenuta sessista

giovedì, 11 luglio 2019, 15:22

Spesso le piccole e medie imprese si ritrovano a dover affrontare i diversi problemi quotidiani con un numero limitato di risorse. Questo comporta una maggiore difficoltà nel tenere organizzati e monitorati tutti i processi interni

mercoledì, 10 luglio 2019, 16:19

Se desideri andare in Sardegna e sei preoccupato per la prenotazione del traghetto, non ti preoccupare. Oggi grazie ai siti di booking online dei traghetti Sardegna, la tua prenotazione sarà veloce e comodissima, da fare direttamente da casa