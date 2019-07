Rubriche



Ecco come i bookmakers invogliano i giocatori a scommettere

martedì, 16 luglio 2019, 15:51

A seguito della rivoluzione tecnologica che ha colpito le nostre vite quotidiane con l’avvento di internet, le società di scommesse sono entrate in una nuova era, abbracciando un bacino d’utenza sempre più grosso e, allo stesso tempo, confrontandosi ed affrontando in maniera globale, con migliaia di realtà competitive tra loro.

La scelta del proprio “bookmaker di fiducia” è sempre più vasta ed al giorno d’oggi sono i servizi offerti ai giocatori a fare la differenza, creando un gap tra i colossi delle scommesse ed i bookie emergenti nel mercato online.

Diversi sono i fattori che differenziano le piattaforme di betting online e che invogliano gli scommettitori a fidelizzarsi ad un sito piuttosto che un altro. Scopriamo insieme quali sono le più importanti variabili che distinguono i migliori siti di scommesse sul web.

Offerte di benvenuto, codice promo e promozioni

Tutti, o quasi, i bookmakers che operano su internet, offrono ai nuovi utenti, un sistema di Welcome Bonus o con dinamiche come quelle di questo codice promozionale SISAL ad esempio, affinché i giocatori siano invogliati a registrarsi sul sito. Tale promozione può variare nelle modalità, ma sostanzialmente offre la possibilità di usufruire di una somma di denaro “in più” da spendere sulle future puntate. La condizione principale e più comune per ricevere tale bonus è quella di aprire un nuovo conto gioco ed effettuare il primo deposito.

Alcuni siti offrono, in particolari momenti, dei codici promo, tramite i quali si sbloccano dei bonus, solitamente molto simili all’offerta di benvenuto, anche senza obbligo di un primo deposito. Talvolta questi codici promo sono abbinabili ad altre offerte attive sulla piattaforma, per cui è bene controllare spesso la disponibilità di tali codici.

Inoltre le piattaforme di gioco, con cadenza regolare, offrono quote maggiorate, promozioni su determinati mercati ed eventi, al fine di attirare un maggior numero di scommettitori o di canalizzare il flusso di giocate su un avvenimento sportivo considerato appetibile, che potrebbe stuzzicare maggiormente la fantasia dei nuovi giocatori e dei clienti affezionati.

VIP Club e programmi di fidelizzazione

Una volta acquisiti nuovi utenti sul sito, è compito del bookmaker offrire delle ricompense e degli incentivi affinché rimangano fedeli ed attivi alla piattaforma di gioco scelta. Tale compito è svolto dal sistema chiamato “Vip Club” ed in generale dai programmi di fidelizzazione.

Per accedere a tali programmi, il bookie mette dei “traguardi” da raggiungere: un certo numero di giocate in un mese, il raggiungimento di una cifra puntata, la registrazione e la partecipazione attiva alle diverse sezioni del sito, etc. Soddisfatti i criteri richiesti da regolamento, lo scommettitore entra all’interno del Vip Club, accumulando punti all’interno della piattaforma ed avendo la possibilità di usufruire delle promozioni riservate solo ai clienti più fedeli.

Diversificazione dell’offerta

Perché aprire un nuovo conto di gioco per scommettere soltanto sullo sport, quando si può accedere al portale avendo a disposizione un’intera gamma di giochi online, casinò, slot machines virtuali e bingo?

I bookmakers online sempre più frequentemente aprono nuove sezioni del sito, mirate ad acquisire una clientela sempre più vasta, attratta tanto dalle scommesse sportive quanto dal casinò e dai giochi online. Le piattaforme che offrono tali servizi di sicuro sono più gettonate ed apprezzate dai giocatori sparsi per il mondo.

Stesso discorso vale per altri servizi accessori, che rendono più appetibili e blasonati i bookmakers online che li offrono: servizio streaming, blog, breaking news, interazione con i social network e servizio clienti con live chat sono alcuni dei “plus” che attraggono nuovi giocatori (codice bonus Lottomatica).