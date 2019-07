Rubriche : una finestra su roma



Ecco come muore un carabiniere

venerdì, 26 luglio 2019, 17:34

di barbara ruggero

Chi scrive lo conosceva bene Mario Cerciello Rega, lo incontrava spesso nel suo lavoro di pattuglia. Era un carabiniere educato, solare, disponibile, gentile. Gli abitanti di Prati, nel centro di Roma, hanno da sempre una grande simpatia per i carabinieri di quartiere: grazie al loro lavoro serio e disponibile la vicinanza tra le istituzioni e la cittadinanza si è consolidata.

Il vice brigadiere Cerciello è stato ammazzato come un cane, la notte scorsa. Otto coltellate inflittegli, secondo la testimonianza del collega che era con lui e rimasto ferito, da un ladro nord africano al momento latitante insieme al complice. Ecco cosa ha dichiarato l’altro militare: “Quando li abbiamo visti ci siamo avvicinati, ci siamo qualificati e dopo pochi istanti ne è nata una colluttazione tra i due carabinieri e i due magrebini”.

Alcuni lettori chiedono come mai, parlando di Roma, chi scrive parla sempre di degrado, criminalità, immigrazione, di una città, che, al di là della vetrina luccicante delle zone bene, sembra abbandonata a se stessa. Adesso la risposta è chiara e senza mezzi termini. Roma, tolta la sua bellezza millenaria di 2500 anni di storia, è in mano alla delinquenza, all’immigrazione fuori controllo, al pericolo corrente di essere assassinati per un pugno di soldi. Quanto è successo a Mario Cerciello Rega alle 3 del mattino di un luglio infuocato, per di più in pieno centro, in una zona ritenuta relativamente tranquilla, a due passi dalla caserma di zona dei carabinieri, ne è la prova. Un delinquente ha spezzato la vita ad un giovane di 35 anni, originario di Somma Vesuviana, in Campania, impegnato per difendere e aiutare i poveri, quegli stessi poveri che non hanno avuto pietà di lui.

Impossibile sottrarsi allo sgomento e alla rabbia in un momento così triste. L’ arma dei carabinieri scrive in un post su facebook: "Nella sua nuda essenza anche la tragedia più grande è fatta di numeri: il vice brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno. È morto stanotte a Roma per 8 coltellate, inferte per i 100 euro che i due autori di un furto pretendevano in cambio della restituzione di un borsello rubato”.

Un’ esistenza, quella del carabiniere ucciso, consacrata agli altri e al dovere, di una dedizione incondizionata e coraggiosa, di un amore pieno di speranze e di promesse. Era volontario dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, portava i malati a Lourdes e a Loreto, ogni martedì andava alla stazione Termini per dar da mangiare ai barboni.

Nel quartiere la gente è sgomenta: “Non si può più vivere” dichiara un negoziante vicino a via Pietro Cossa, il luogo dell’omicidio”. Le persone accaldate fuggono via girando la testa a destra e sinistra, in un moto ondulatorio tra il dissenso e la sensazione di schifo per una città che non amano più, che li ha traditi, che genera insicurezza e paura.

Matteo Salvini ha dichiarato in un tweet "Caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa".

Riposa in pace Mario e onore a te che hai pagato con la vita le nefandezze di un sistema di accoglimento massificato, di clandestini che girano indisturbati commettendo crimini. Perché, se fosse confermata, come ritiene anche la procura, la pista dell’omicidio compiuto da un magrebino, allora davvero non si può più fare finta di nulla. Allora davvero tutti capiremo quanto la criminalità straniera sia un fenomeno fin troppo sottovalutato e per la quale c’è sempre pronta una giustificazione. Stavolta no. Stavolta si tratta di belve e basta. E a poco serve il cordoglio delle massime autorità dello Stato: tardivo e, in mancanza di provvedimenti precisi, fin troppo scontato e retorico.