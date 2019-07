Rubriche : lettere alla gazzetta



"Extracomunitari in bicicletta senza fanali e catarifrangente"

mercoledì, 31 luglio 2019, 10:40

di bruno zappia

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la segnalazione del consigliere comunale Bruno Zappia in merito alla sicurezza stradale

Voglio ancora una volta purtroppo segnalarvi in quale squallore si trova il nostro comune come su temi così fondamentali è assente .Questa è via di tiglio a Pieve San Paolo ormai da tempo girano molto spesso extracomunitari in bicicletta senza fanali e catarifrangente, naturalmente difficile da vedere con il buio mettendo a rischio la propria vita e quelli dell‘automobilisti che si trovano a evitarli all’ultimo momento. Manca completamente l’illuminazione pubblica. l’amministrazione invece di fregiarsi della piazza nuova (spesi più di 2 milioni di euro)soldi dei cittadini capannoresi ,potevano essere spesi in cose più importanti per la comunità, come in questo caso che manca completamente l’illuminazione pubblica.