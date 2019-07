Rubriche : lettere alla gazzetta



"Grazie al pronto soccorso e alla cardiologia del San Luca"

domenica, 21 luglio 2019, 13:00

di flavio lucarotti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ringraziamento di un paziente al personale infermieristico e ai medici del pronto soccorso e al reparto di cardiologia del San Luca:

Vorrei fare un sentito ringraziamento al personale del Pronto Soccorso, della terapia sub-intensiva e del reparto di cardiologia dell’Ospedale San Luca di Lucca.

I primi giorni di giugno ho dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per una grave insufficienza respiratoria. Appena effettuato il triage con l’urgenza del caso sono stato affidato alle cure della dott.ssa Mammini che, con grande professionalità e ancor più spiccata sensibilità, ha gestito il mio caso individuando in breve tempo una importante embolia polmonare. Durante gli accertamenti la Dott.ssa Mammini ha aggiornato costantemente i miei familiari e me sugli esiti dei controlli, volendo alla fine accompagnarci personalmente nel reparto di terapia sub-intensiva, dove sono stato ricoverato per diversi giorni. Lì il primario dott. Bovenzi, il medico di riferimento dott. Lorenzoni e il personale infermieristico hanno dimostrato professionalità, capacità di ascolto e doti umane che sono state confermate anche nel personale medico e infermieristico del reparto di cardiologia dove ho trascorso gli ultimi giorni prima della dimissione.

A tutti loro va il mio grazie per la professionalità, la passione e l’umanità con cui accolgono i pazienti.