Rubriche : lettere alla gazzetta



I furbetti del... bidoncino, appello a Sistema Ambiente

domenica, 21 luglio 2019, 17:39

di fabio dostuni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione-denuncia inviataci da un lettore a proposito del deposito abusivo dei sacchetti abusivi di immondizia a San Concordio:

A distanza di diversi mesi mi trovo a dover ritornare sul problema dei furbetti che depositano sacchetti di spazzatura domestica nei contenitori posti su viale San Concordio e nell'omonimo sottopasso. Situazione questa che dura ormai da qualche anno senza che vi sia da parte di sistema ambiente la volontà di risolvere il problema fastidioso e indecente. Trattasi verosimilmente di evasori del tributo che trovano in questa modalità il modo per aggirare il problema dei propri rifiuti domestici. Ultimamente per facilitare il deposito dei bustoni nei contenitori alcuni sono stati decapitati della copertura superiore che in qualche modo impediva ma non scoraggiava i furbetti del bidoncino. Mi appello agli uffici preposti per un celere tentativo di risoluzione mediante l'individuazione di questi signori che quotidianamente, in barba a tutte le regole, ci onorano dei loro rifiuti. Buona giornata.