"I lucchesi rivogliono l'erba sul campo Balilla"

martedì, 23 luglio 2019, 12:41

di andrea meschi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento arrivato in redazione in risposta all'articolo di Samuele Cosentino sugli spalti delle Mura e la necessità, sembra impellente, di rimuovere la ghiaia nonostante i Comics siano in vista:

Buongiorno,

sono un vostro affezionato lettore e mediamente concordo sui contenuti dei vostri articoli, ma in merito a "Sasso, carta o forbice" dissento e vorrei esprimere la mia opinione.

Dissento sia sulla questione "spicciola" sia sul ragionamento dell'articolo. In merito al rifacimento del manto erboso: già è molto che sia stato consentito lo scempio del verde del Campo Balilla e la costruzione prima dell'area concerto e poi del maxipadiglione... Ma soluzioni alternative non possono essere valutate? Parla dei costi, bene, centomila euro per i milioni che incassano il Summer e i Comics sono una bazzecola.

Il Balilla deve essere ripristinato e velocemente. Non si tratta di un'idea di "potere al popolo", ma di buonsenso, i cittadini lucchesi, per come la vedo io (e quando ne parlo con amici e conoscenti), vogliono che il loro bene più prezioso, LE MURA, sia curato e difeso. Si può anche sfruttare in certe occasioni, ma con un briciolo di buon senso e lasciando tutto uguale o meglio di prima... Il pantano che lei cita è frutto di anni di compressione del terreno.

Dobbiamo contare sul sindaco e la giunta? Mi viene da ridere, esistono per non decidere, tutto scorre davanti a loro che ben si guardano da mettere il dito, non si sa mai... Dovremmo tornare ai livelli intermedi della democrazia? I sindacati? Ma i danni che hanno fatto non sono abbastanza chiari? Nemmeno i lavoratori vogliono, per fortuna, sentir parlare di sindacati. Associazioni di categoria? Decenni di miopia e immobilismo, pronti solo a compiacere il potente di turno e a raccattare spiccioli... Partiti? Li si che mi viene da ridere.

Allora forse l'unica cosa rimane il buon senso della maggior parte dei cittadini. Difficile da incanalare in una corrente politica o in un'idea, però, forse, in questo caso la Soprintendenza c'è riuscita.

Utilizziamo le mura, gli spalti, le piazze e tutti i migliori ambienti di Lucca per eventi importanti che portano risorse e turismo alla nostra città, ma rimettiamo tutto a posto e molto velocemente. Poi non dimentichiamo di valutare altre possibilità.