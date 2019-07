Rubriche



I servizi di stampa online sono realmente vantaggiosi?

sabato, 20 luglio 2019, 00:50

La stampa online è un servizio molto conveniente che offre una soluzione a basso costo a tutti coloro che hanno bisogno di stampare biglietti da visita, volantini personalizzati, poster personalizzati, brochure e qualsiasi altro documento in modo rapido ed efficace. È sufficiente caricare il file tramite il sito o inviarlo via e-mail, scegliere carta, colore e modello, per ricevere le stampe direttamente a casa o in ufficio.

Anche se non si hanno precedenti esperienze con la stampa online, ottenere le stampe esattamente come desiderato è semplice e intuitivo. In questo articolo analizzeremo i vantaggi delle tipografie online e il funzionamento del processo di stampa, che può essere riassunto come segue. In primo luogo, il cliente invia il file: molte aziende consentono di caricarlo direttamente dal proprio sito, mentre altre richiedono l'invio tramite posta elettronica.

Una volta ricevuto e analizzato il file, la tipografia sviluppa la prova di stampa, che permette di visualizzare l'aspetto del progetto finito. Questo passaggio consente alla tipografia stessa di verificare e correggere eventuali errori prima di procedere alla stampa definitiva.

A questa fase segue l'invio della prova al cliente per verificare che tutto sia corretto. Occorre controllare accuratamente, in quanto, una volta approvata, la stampa sarà quella finale. In particolare, è necessario verificare l'esattezza dei colori (se sono state impiegate tinte piatte) e l'assenza di errori di battitura che ne inficierebbero l’efficacia e la credibilità.

A questo punto, una volta verificato che tutto sia in perfetto ordine, si procede con la stampa definitiva. A seconda della qualità del servizio e del tipo di progetto, il completamento può richiedere fino a 10 giorni. Il progetto finito verrà spedito all'indirizzo comunicato. I costi di spedizione dipenderanno dal metodo di spedizione utilizzato, dal peso del lavoro finale e dal costo della stampa vera e propria (di solito le tipografie online offrono sconti sulle spese di spedizione per progetti di grandi dimensioni o per grandi quantità di copie).

I vantaggi per il cliente sono facilmente intuibili. I servizi di stampa online consentono di avere materiale di qualità, resistente al tempo, all'usura e alle intemperie a costi notevolmente contenuti rispetto alle tipografie tradizionali; inoltre, poiché i contatti fra cliente e azienda avvengono sostanzialmente online, si avrà un consistente risparmio di tempo che si può mettere a frutto per attività lavorative altrettanto importanti. In conclusione, quindi, possiamo affermare che un attento confronto fra le caratteristiche di diverse tipografie online può portare a ottenere risultati di alta qualità a un costo molto ridotto rispetto alle tipografie tradizionali, per cui può rivelarsi una scelta estremamente conveniente.